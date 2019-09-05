Где смотреть бой Нурмагомедова и Порье. Тут основные варианты

«UFC ТВ»

Абонементы Ростелекома могут посмотреть трансляцию на телеканале «UFC ТВ». Чтобы посмотреть его онлайн, нужно купить подписку на сервисе Wink. «UFC ТВ» входит практически в любой пакет из предложенных на официальном сайте. Пакет «Для развлечений» стоимостью 699 рублей сейчас по акции: при подключении с мобильного первые семь дней бесплатно.

Сеть кинотеатров КАРО

Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Сургут, Екатеринбург – такой список городов с прямой трансляцией турнира UFC 242 обозначен на официальном сайте КАРО. Стоимость билетов варьируется от 400 до 600 рублей в зависимости от города. Важное пояснение: КАРО показывает только основные бои. Раньше 21:00 по Москве ничего не посмотрите.

UFC Fight Pass

Один из самых дорогих вариантов для просмотра. Главное достоинство – английские комментарии. Подписку можно купить за 399 рублей. При покупке годовой подписки за месяц выходит всего 208 рублей. Скидка существенная, но учитывайте ограничение. Основные бои показывают за дополнительную плату – придется отдать еще тысячу рублей.