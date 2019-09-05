Хабиб Нурмагомедов
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Дастин Порье
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#Хабиб Нурмагомедов #UFC #MMA #Дастин Порье

Где смотреть бой Нурмагомедова и Порье. Тут основные варианты

05 сентября 2019, 22:00
Александр Плеханов

Ориентируем по времени. В 17:00 – 17:15 начинаются превьюшки, разговоры, тактические обсуждения и другие подобные вещи. В 19:00 стартуют ранние бои (здесь полная раскладка всех соперников). В 21:00 начнутся поединки основного карда. Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье выйдут примерно в 23:00. Есть несколько вариантов посмотреть их бой.

Первый канал

Впервые в истории UFC покажут в эфире крупного российского федерального канала. Об этом написано и на официальном сайте Первого канала. Турнир UFC 242 здесь будут освещать телевизионным вещанием и в режиме онлайн. Трансляцию боя Нурмагомедова и Порье покажут в официальной группе «Спорт на Первом» в «Одноклассниках». Ловите полезные ссылки:

Первый канал

«UFC ТВ»

Абонементы Ростелекома могут посмотреть трансляцию на телеканале «UFC ТВ». Чтобы посмотреть его онлайн, нужно купить подписку на сервисе Wink. «UFC ТВ» входит практически в любой пакет из предложенных на официальном сайте. Пакет «Для развлечений» стоимостью 699 рублей сейчас по акции: при подключении с мобильного первые семь дней бесплатно.

Сеть кинотеатров КАРО

Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Сургут, Екатеринбург – такой список городов с прямой трансляцией турнира UFC 242 обозначен на официальном сайте КАРО. Стоимость билетов варьируется от 400 до 600 рублей в зависимости от города. Важное пояснение: КАРО показывает только основные бои.  Раньше 21:00 по Москве ничего не посмотрите.

UFC Fight Pass

Один из самых дорогих вариантов для просмотра. Главное достоинство – английские комментарии. Подписку можно купить за 399 рублей. При покупке годовой подписки за месяц выходит всего 208 рублей. Скидка существенная, но учитывайте ограничение. Основные бои показывают за дополнительную плату – придется отдать еще тысячу рублей.

Мы не покажем бой, но расскажем о нем в наших соцсетях
Все фото: твиттер UFC
Вокруг этого боя много интересных вещей
Ждем UFC 242 не только из-за Хабиба. Там подерется его друг и дебютирует чемпионка Fight Nights
UFC возвращается в ОАЭ. Причины – зрительский интерес, Хабиб и даже политика
Хабиб связан с Украиной: выиграл там первые бои, ему пять раз отказывали в гражданстве, хочет в Полтаве спорткомплекс
Кто такой Дастин Порье – новый соперник Хабиба: собирал орехи на плантации, помогал детям, ругался с UFC
Сломанные уши в ММА – это боль, статус, культура. Их восстанавливают хлебным мякишем или делают специально как знак
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