Где смотреть бой Нурмагомедова и Порье. Тут основные варианты
Ориентируем по времени. В 17:00 – 17:15 начинаются превьюшки, разговоры, тактические обсуждения и другие подобные вещи. В 19:00 стартуют ранние бои (здесь полная раскладка всех соперников). В 21:00 начнутся поединки основного карда. Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье выйдут примерно в 23:00. Есть несколько вариантов посмотреть их бой.
Первый канал
Впервые в истории UFC покажут в эфире крупного российского федерального канала. Об этом написано и на официальном сайте Первого канала. Турнир UFC 242 здесь будут освещать телевизионным вещанием и в режиме онлайн. Трансляцию боя Нурмагомедова и Порье покажут в официальной группе «Спорт на Первом» в «Одноклассниках». Ловите полезные ссылки:
«UFC ТВ»
Абонементы Ростелекома могут посмотреть трансляцию на телеканале «UFC ТВ». Чтобы посмотреть его онлайн, нужно купить подписку на сервисе Wink. «UFC ТВ» входит практически в любой пакет из предложенных на официальном сайте. Пакет «Для развлечений» стоимостью 699 рублей сейчас по акции: при подключении с мобильного первые семь дней бесплатно.
Сеть кинотеатров КАРО
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Сургут, Екатеринбург – такой список городов с прямой трансляцией турнира UFC 242 обозначен на официальном сайте КАРО. Стоимость билетов варьируется от 400 до 600 рублей в зависимости от города. Важное пояснение: КАРО показывает только основные бои. Раньше 21:00 по Москве ничего не посмотрите.
UFC Fight Pass
Один из самых дорогих вариантов для просмотра. Главное достоинство – английские комментарии. Подписку можно купить за 399 рублей. При покупке годовой подписки за месяц выходит всего 208 рублей. Скидка существенная, но учитывайте ограничение. Основные бои показывают за дополнительную плату – придется отдать еще тысячу рублей.