Мы увидели Конора вживую: два часа пил кофе, собирал очередь с ночи, устраивал шоу

Фанаты ждали Конора с 5 утра. И дождались

Конор Макгрегор не умеет делать скучно – даже если это обычная пресс-конференция. Вчера он посетил Киев, а теперь приехал в Москву. Его появление совпало с пасмурно-осенним унынием на улице и летящей с неба пылью. Но Макгрегор сделал привычно горячо: совсем не серые монологи, брутальность и тестостероновая вспышка.

Увидеть это лично – труд и нервы. Общий поток из журналистов и фанатов разбивался на входе. Некоторые фанаты стояли в очереди с 5 часов утра, но сильно обломались: охрана долго не пропускала внутрь и разворачивала назад, если вы обычный фанат. Телохранители рассыпались по всему зданию и концентрировались у сцены.

«Он спит, наверное. К часу проснется», – летело из толпы после долгого ожидания.

Бинго. Конор – это антипунктуальность и эпатаж. Запланированная на 10:30 пресс-конференция сместилась на два с лишним часа. Просто потому что Макгрегор пил кофе. Ведущая Мария Командная успокаивала журналистов со сцены и выдвигала предположение: Конор Макгрегор – человек, который дольше всех пьет кофе.