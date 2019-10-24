Конор Макгрегор
UFC
MMA
Хабиб Нурмагомедов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Конор Макгрегор #UFC #Хабиб Нурмагомедов #MMA

Мы увидели Конора вживую: два часа пил кофе, собирал очередь с ночи, устраивал шоу

24 октября 2019, 18:15
Николай Живоглядов
Илья Егоров

Фанаты ждали Конора с 5 утра. И дождались

Конор Макгрегор не умеет делать скучно – даже если это обычная пресс-конференция. Вчера он посетил Киев, а теперь приехал в Москву. Его появление совпало с пасмурно-осенним унынием на улице и летящей с неба пылью. Но Макгрегор сделал привычно горячо: совсем не серые монологи, брутальность и тестостероновая вспышка.

Увидеть это лично – труд и нервы. Общий поток из журналистов и фанатов разбивался на входе. Некоторые фанаты стояли в очереди с 5 часов утра, но сильно обломались: охрана долго не пропускала внутрь и разворачивала назад, если вы обычный фанат. Телохранители рассыпались по всему зданию и концентрировались у сцены.

«Он спит, наверное. К часу проснется», – летело из толпы после долгого ожидания. 

Бинго. Конор – это антипунктуальность и эпатаж. Запланированная на 10:30 пресс-конференция сместилась на два с лишним часа. Просто потому что Макгрегор пил кофе. Ведущая Мария Командная успокаивала журналистов со сцены и выдвигала предположение: Конор Макгрегор – человек, который дольше всех пьет кофе.

Тех, кто остался на улице, развлекал надувной Конор. Такие персонажи обычно заманивают покупателей на открытии супермаркетов, здесь – хлюпающий изнутри Макгрегор фотографировался и веселил толпу. Людей без аккредитаций не пускали, но они до последнего ждали Макгрегора на улице. Посмотреть на Конора собрались школьники, представители бойцовских клубов, блогеры и иностранные журналисты. Мы выцепили двух:

• Корреспондент газеты Irish Times в России Джейсон Корк. Он живет в России уже 11 лет, обозревает политику, но очень любит спорт. «Сюда я пришел, потому что это наш боец, – объясняет Корк. – Какие сложности были, чтобы здесь оказаться? Нужно было пройти через бюрократию и огромную очередь. Сумасшествие! Но это нормальная ситуация. Конор – звезда мирового масштаба и публичная фигура».

• Девушка с фотоаппаратом (простите, мы забыли узнать ее имя), принесшая 30-сантиметровую фигурку Макгрегора. Традиционная походка и подставка в виде гроба UFC с ирландским флагом. По словам девушки, игрушечного Макгрегора сделал ее муж. Чтобы вручить подарок, она простояла на улице больше четырех часов и ждала, пока закончится пресс-конференция.

Конор жестил: забил на опоздание, прошелся по Хабибу

Подобные мероприятия часто обречены на технические провалы. Здесь было полно мелких косяков. Вместо живого общего перевода – аудиопереводчик в наушниках. В зале не хватило мест – на пресс-конференцию кроме журналистов пришли блогеры и люди из неизвестных мест. А до начала мероприятия отовсюду лезла назойливая реклама.

Конор – стихия. С его появлением на сцене все проблемы растворились, а харизма не оставила вокруг никого, кроме самого Конора. По ответам на вопросы (все цитаты мы собрали здесь) его можно разбить на три типа:

1. Серьезный Конор: когда говорил о том, что учится ложиться спать и вставать рано, что усиленно готовится к старту нового сезона.

2. Добрый Конор: когда респектовал Путину, России, Москве и фанатам.

3. Конор-задира: тот самый блок, в котором он разнес Хабиба.

АГН Москва/Global Look Press

Эти психотипы объединяются в один образ – типичный Конор. Тот, который мы привыкли видеть на трештоках и пресс-конференциях перед боем. Конор всем видом показывал, что происходящее доставляет ему бешеное удовольствие.

Он вальяжно отвечал на вопросы, не отказал в селфи журналистке (а потом еще и попросил не увольнять ее за это), пообещал блогеру встретиться в битве взглядов (вопрос звучал так: «Конор, можно ли с тобой встретиться лицом к лицу?»), а после мероприятия остался на 10 минут, чтобы сфотографироваться с желающими.

Конор чувствует себя суперзвездой и дико кайфует от этого. Изначально он опоздал из-за того, что пил кофе. Но даже в этой ситуации Конор как бы намекнул: «Какое опоздание? Все нормально». Макгрегор появился на сцене, когда чашечка с кофе уже стояла на столе: «Мм, кофе здесь божественный».

На вопрос о знании русских слов Конор с диким акцентом сказал: «На здоровье!». Позже он поднялся, помахал камерам и показал кулаки. 

АГН Москва/Global Look Press

Мы увидели Конора вживую. И как?

Илья Егоров: 

Конор – дико харизматичный парень. Я искренне не понимаю, как многие бойцы вообще выходили против него в октагон – он же легко побеждает еще на разминке. Конор дерзок и задирист, но, кажется, он никогда ничего не говорит зря – за все слова может ответить.

Мне не очень нравился Конор из-за всех происшествий вокруг его карьеры и грязи перед боями. Но сейчас я понял, что он – идеальный персонаж на роль плохого парня. И главное, тот Конор, который отвечал на вопросы о Хабибе – настоящий Конор. А не искусственный образ, созданный его PR-менеджерами.

Николай Живоглядов:

Конор – это обтекаемая агрессия, бунтарство и самоценность. Такой, каким и кажется в телевизоре.

Конор – шоумен, который превращает скуку в жесткое зрелище. Он отточил этот скилл в UFC и не может по-другому. Сделать селфи на сцене – не вопрос, устроить face to face – пожалуйста (но немного попозже).

Конор – стиль и внимание к деталям. Напряженные скулы, прилизанные волосы, очки и костюм. Конор заполняет собой пространство: наслаждайтесь мной.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ в соцсетях
Разбавим волну Конора историями других бойцов:
Шизофрения, работа барменом, страшные травмы – Тони Фергюсон прошел через все
Нейт Диас – ниндзя UFC с уникальной системой подготовки. Больше 15 лет продвигает веганство, курит марихуану (лечебную) и участвует в триатлонах
Жизнь однорукого бойца: много лечился, перенес смерть друга, не сдался после отказа UFC
Миочич берет чемпионство в UFC, а потом выходит на дежурство в пожарной станции. Боец, который не отказался от мечты
Уайт клал асфальт и прятался от мафии, а потом спас UFC от банкротства и превратил в империю
Сломанные уши в ММА – это боль, статус, культура. Их восстанавливают хлебным мякишем или делают специально как знак
Кто такой Забит Магомедшарипов – новая звезда России в UFC
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Конор Макгрегор
#UFC
#Хабиб Нурмагомедов
#MMA