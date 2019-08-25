Жизнь однорукого бойца: много лечился, перенес смерть друга, не сдался после отказа UFC
Bellator – второй по престижу промоушен в ММА. UFC чуть больше раскручена, но по накалу боев и подборке соперников все выглядит примерно равно. В США проходит турнир Bellator 225. Было зрелищно. Вчера там сыграли самый быстрый бой в истории организации: Авив Гозали красиво выиграл у Эдуарда Муравицкого на 11-й секунде.
Если вы не знаете конкретно этих парней, то много не теряете. Хотя одного участника бойцовского вечера знать все-таки нужно. Ник Ньюэлл дебютировал в Bellator с красивой победы: удушающим приемом он победил Кори Броунинга. Бой завершился уже на четвертой минуте. Тут важнее всего то, что у Ньюэлла с рождения нет половины левой руки. Даже так он без проблем победил.
Нику Ньюэллу 33 года. В ММА он провел 18 профессиональных боев, из которых проиграл только два. После 16-й победы Ньюэлл сказал, что в ближайшем будущем видит себя именно в Bellator. «Прошлая ночь была особенной. Мне понадобилось десять лет, чтобы добраться сюда. И я не уйду. Спасибо», – написал Ньюэлл в твиттере.
Bellator – резервный вариант. Ньюэлл всегда хотел в UFC
Еще в 2012-м главу UFC Дэйну Уайта спрашивали о возможном приглашении Ньюэлла. «Здесь трудно биться даже с двумя руками. Позволит ли ему сражаться штат Невада? Позволит ли ему сражаться штат Калифорния? Могут ли некоторые из этих крупных спортивных комиссий позволить ему бороться? Для меня битва с одной рукой похожа на какое-то безумие», – отвечал Уайт.
Это горько, но Ньюэллу помогла смерть друга
До Bellator Ньюэлл дрался в WSOF – третьем по престижности промоушене в Америке. Еще раньше – в молодом промоушене XFC, где стал чемпионом. За контракт там он боролся вместе со своим другом Аби Местре. В XFC выбрали Местре и даже заключили с ним контракт на пять боев. Выйти на них Местре не успел – он разбился на мотоцикле. Контракт передали Ньюэллу.
Дружба с Местре значила для Ньюэлла даже слишком много. «Мое сердце разбилось, когда я услышал об аварии, и я увидел, насколько близки эти двое», – рассказывал президент XFC Джон Приско. Хотя Ньюэлл сильно переживал, он полноценно воспользовался шансом. Ему не нравились разговоры, что драться и побеждать теперь он должен ради Аби Местре.
Когда Ньюэлл выиграл шестой бой в карьере, он сказал важное о ситуации с Местре: «Мне не нужно было обязательно выигрывать, потому что Аби не было бы стыдно из-за моего поражения, понимаете? Я собирался усердно работать и пойти туда, чтобы отдать все. Выиграю я или проиграю, знаю, что он все равно будет гордиться мной».
Приглашения от UFC тогда так и не дождался. В 2015-м он взял карьерную паузу, когда перестал полноценно справляться с нагрузками и немного потерял мотивацию. Через два года он вернулся с новыми эмоциями. Ньюэлл сказал, что за время отсутствия даже не ходил в зал – просто восстанавливался от травм и отдыхал. Тогда же он выдал, что все еще хочет в UFC.
Дэйна Уайт тоже изменил собственное мнение. Он позволил Ньюэллу претендовать на попадание в UFC, но для этого тому надо было показать что-то впечатляющее и выиграть несколько боев. Мечта оборвалась в июле 2018-го. Ньюэлл встретился с Алексом Муньосом и неожиданно проиграл, хотя все верили именно в него.
Уайт говорил, что дал Ньюэллу шанс именно из-за него самого. Они встречались лично – и Ньюэлл хорошо показал себя в этом разговоре. Но поражение реально не оставило Ньюэллу никаких шансов. «Я уважаю его, поэтому и дал возможность проявить себя. Я просто всегда считал, что UFC был тяжелым местом для Ника. Это сложное место с двумя руками и двумя ногами», – рассказывал Уайт. Его логика все-таки победила.
Из-за врожденного отсутствия руки Ник Ньюэлл постоянно сталкивается с лишними сложностями. Даже в UFC брали людей и с худшими показателями, чем у Ньюэлла. Когда Ньюэлл подписался с Bellator, он сразу сказал, что контракт ничего не значит без побед. Первый бой американского бойца проходил в его родном Коннектикуте – победил, теперь будет чуть спокойнее.
Еще несколько вещей о Ньюэлле:
- Ньюэлл женат на давней знакомой Даниэлле Уолш. Недавно у них родился сын. Семья для Ньюэлла гораздо важнее побед и поражений в единоборствах: Я дерусь, чтобы их обеспечить. Но они любят меня даже после поражений. Я просто бьюсь, потому что мне это нравится. Я конкурентоспособен и знаю, что нужно делать».
- Контракт Ньюэлла с Bellator был рассчитан только на один бой. Дальше он может подписать соглашение еще на несколько поединков, чему сам очень рад: «Я всегда хотел попасть в Bellator. Мой товарищ по команде боролся за них на одном из своих первых шоу. Это вопрос времени и возможностей. Возможность появилась – я ухватился».
- Ньюэлл никогда не считал себя инвалидом: «Люди говорят и думают по-разному. Кто-то говорит, что он инвалид и гордится этим. Другой – что это вообще способность. Для меня это просто то, каким я родился. Если вы хотите назвать это инвалидностью, это нормально. Очевидно, это не помешало мне делать то, что я хочу делать и дальше».