Жизнь однорукого бойца: много лечился, перенес смерть друга, не сдался после отказа UFC

Приглашения от UFC тогда так и не дождался. В 2015-м он взял карьерную паузу, когда перестал полноценно справляться с нагрузками и немного потерял мотивацию. Через два года он вернулся с новыми эмоциями. Ньюэлл сказал, что за время отсутствия даже не ходил в зал – просто восстанавливался от травм и отдыхал. Тогда же он выдал, что все еще хочет в UFC.

Дэйна Уайт тоже изменил собственное мнение. Он позволил Ньюэллу претендовать на попадание в UFC, но для этого тому надо было показать что-то впечатляющее и выиграть несколько боев. Мечта оборвалась в июле 2018-го. Ньюэлл встретился с Алексом Муньосом и неожиданно проиграл, хотя все верили именно в него.

Уайт говорил, что дал Ньюэллу шанс именно из-за него самого. Они встречались лично – и Ньюэлл хорошо показал себя в этом разговоре. Но поражение реально не оставило Ньюэллу никаких шансов. «Я уважаю его, поэтому и дал возможность проявить себя. Я просто всегда считал, что UFC был тяжелым местом для Ника. Это сложное место с двумя руками и двумя ногами», – рассказывал Уайт. Его логика все-таки победила.

Из-за врожденного отсутствия руки Ник Ньюэлл постоянно сталкивается с лишними сложностями. Даже в UFC брали людей и с худшими показателями, чем у Ньюэлла. Когда Ньюэлл подписался с Bellator, он сразу сказал, что контракт ничего не значит без побед. Первый бой американского бойца проходил в его родном Коннектикуте – победил, теперь будет чуть спокойнее.