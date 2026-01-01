Bellator

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MMA
Молдавский проиграл Бейдеру на Bellator 273. Это ученик Емельяненко
#Bellator
MMA
Босс Bellator анонсировал последний бой Емельяненко. Он пройдет в России, возможная дата – лето 2022 года
#Федор Емельяненко
MMA
Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл
#Емельяненко – Джонсон
MMA
Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном бою на турнире Bellator 269
#Емельяненко – Джонсон
MMA
Экс-чемпион Bellator Минаков проиграл бой на турнире в Москве. Он вывихнул палец, а судья остановил бой
#Виталий Минаков
MMA
Усман Нурмагомедов выиграл бой удушающим приемом на турнире Bellator 269
#Усман Нурмагомедов
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Сколько Емельяненко заработал за бой с Джонсоном на Bellator 269
#Федор Емельяненко
Что будет дальше с карьерой Федора Емельяненко? Он точно не заканчивает? Кто следующий возможный соперник?
#Федор Емельяненко
Емельяненко нокаутировал топ-соперника за 106 секунд. В 45 лет – на первом турнире Bellator в России
#Федор Емельяненко
Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию
#Федор Емельяненко
Почему прозвище Федора Емельяненко – «Последний Император»
#Федор Емельяненко
Федор Емельяненко возвращается. Впервые за десять лет проведет бой в Москве – в 45 лет
#Федор Емельяненко
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