Что будет дальше с карьерой Федора Емельяненко? Он точно не заканчивает? Кто следующий возможный соперник?

Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Так Емельяненко вернулся в бои после почти двухлетней паузы. Емельяненко нокаутировал Джонсона уже в первом раунде. Грани этой победы: 45-летний боец победил второго номера рейтинга Bellator. Перед этим боем у Джонсона было поражение судейским решением и серия из трех побед.

Емельяненко старше Джонсона на девять лет. Он уже давно занимается тренерской работой и карьерой других бойцов. На ближайшие годы это остается главной целью Федора Емельяненко. Так Емельяненко говорил о бойцах из команды: «За каждого из ребят очень переживаю, выделять кого-то не хочется. Я хотел бы, чтобы они все состоялись».

Возвращение самого Емельяненко – это не только история о боях. Его фамилия позволила привлечь Bellator в Москву. Впервые в истории промоушен провел турнир в России. Там были и другие герои. Хабиб Нурмагомедов приехал в качестве гостя и помощника Хавьера Мендеса – помогал Усману Нурмагомедову с новым боем в MMA. Все получилось на уровне UFC.