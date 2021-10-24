Что будет дальше с карьерой Федора Емельяненко? Он точно не заканчивает? Кто следующий возможный соперник?
Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Так Емельяненко вернулся в бои после почти двухлетней паузы. Емельяненко нокаутировал Джонсона уже в первом раунде. Грани этой победы: 45-летний боец победил второго номера рейтинга Bellator. Перед этим боем у Джонсона было поражение судейским решением и серия из трех побед.
Емельяненко старше Джонсона на девять лет. Он уже давно занимается тренерской работой и карьерой других бойцов. На ближайшие годы это остается главной целью Федора Емельяненко. Так Емельяненко говорил о бойцах из команды: «За каждого из ребят очень переживаю, выделять кого-то не хочется. Я хотел бы, чтобы они все состоялись».
Возвращение самого Емельяненко – это не только история о боях. Его фамилия позволила привлечь Bellator в Москву. Впервые в истории промоушен провел турнир в России. Там были и другие герои. Хабиб Нурмагомедов приехал в качестве гостя и помощника Хавьера Мендеса – помогал Усману Нурмагомедову с новым боем в MMA. Все получилось на уровне UFC.
Почему Федор Емельяненко не дрался так долго?
Здесь работают два фактора: желание Bellator и самого Емельяненко. Еще в момент объявления турнира Bellator 269 мы подробно разбирали этот момент в отдельном материале. Емельяненко выпрашивал у руководителей Bellatora бой, а они ждали завершения пандемии. Хотели, чтобы Емельяненко подрался при полных трибунах. 2021 год был крайним сроком.
В какой форме сейчас Емельяненко?
В бою с Джонсоном Емельяненко быстро двигался, победил за 106 секунд, но и сам пропустил удары. Он выиграл Джонсона в размене. Сначала удачно попал по касательной траектории, а затем исполнил двойку левая-правая. От нее Джонсон уже не защищался. Возраст Емельяненко сказывается только на минутах его боев – шесть последних поединков завершались досрочно.
Федор Емельяненко продолжит карьеру?
У него остается еще один бой по контракту с Bellator. Это не самое жесткое соглашение. В интервью «СЭ» Емельяненко рассказывал: «В контракте прописано, что я могу закончить карьеру уже после ближайшего боя. То есть могу провести как один, так и два боя». Теперь он подтвердил: решение о продолжении карьеры примет вместе с семьей и чуть позже.
Реален ли бой Федора Емельяненко и его брата?
Александр Емельяненко этой осенью заговорил о желании подраться с Федором. На это есть уже два ответа. Сам Федор Емельяненко сразу сказал, что никогда на это не пойдет. Теперь и босс Bellator Скотт Кокер выступил с похожим заявлением. В комментарии для РБК он подтвердил: «Если честно, я не думаю, что Федор на такое согласится».
Кто может стать его следующим соперником?
Сейчас развивается популярная теория: Емельяненко в интервью после боя намекнул, что хочет чемпионский бой. Действующим чемпионом Bellator остается Райан Бейдер. Это он в 2019-м победил Емельяненко, а сам потом выиграл только один из следующих четырех боев. Еще второго боя с Емельяненко хочет Орловский. Для этого сам Емельяненко советует ему зайти в Bellator.
Какие еще события Bellator 269 особенно важны?
🥊 Виталий Минаков вернулся, но проиграл. Это второе поражение в его карьере.
🥊 Сразу три ученика Емельяненко выиграли бои: Сидельников, Михайлов, Токов.
🥊 Емельяненко достиг отметки в 40 побед за карьеру. Всего у него шесть поражений.
🥊 14-я победа Усмана Нурмагомедова. И уже его третья в Bellator.