Почему Емельяненко в 45 лет до сих пор дерется и не заканчивает карьеру
23 октября в рамках Bellator 269 Федор Емельяненко подерется с американцем Тимоти Джонсоном. Емельяненко 28 сентября отпраздновал 45-летие. Он не дрался 2 года (последний бой был в декабре-2019). Но тут внезапно возвращается – и против соперника, который кажется свежее и сильнее его самого (Джонсону сейчас 36 лет).
Почему Емельяненко решил драться?
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator в 2017 году. С того момента у него было три победы и два поражения.
Последняя информация по контракту Емельяненко с организацией была в июне 2019 года. Тогда стороны объявили о подписании нового соглашении, но детали не раскрыли (но Sports.ru писал, что он рассчитан на три поединка). В декабре того же года Федор Емельяненко побил Куинтона Джексона, и это был его последний поединок. На тот момент Емельяненко было 43 года, но он не думал о завершении карьеры. Спустя полгода после этого поединка Емельяненко публично говорил о новом бое:
- Август-2020: «Интересен ли мне реванш с Фабрисио Вердумом? Хорошая идея, я готов. Первый бой не вспоминаю. Много времени прошло с тех пор. Он замечательный боец, после нашего боя он стал чемпионом UFC. Поэтому хотелось бы с ним побиться».
- Ноябрь-2020: «Мне бы был интересен бой с Вердумом. Но, как понимаю, это больше болтовня со стороны Фабрисио. Я задавал этот вопрос организации, и мне указали на отсутствие у Фабрисио контракта с Bellator. А говорить можно что угодно. Мне хотелось бы провести реванш с Бейдером, но если говорить, насколько это реально… Мне нужно как минимум провести еще один бой и победить».
- Апрель-2021: Емельяненко заявил, что ему интересны бои с Оверимом и Дос Сантосом.
На самом деле за два года Емельяненко даже был близок к завершению карьеры. Об этом он сказал в ноябре прошлого года: «Организм пока держится. Расцвет сил уже прошел, это я чувствую. Но стараюсь держаться в строю. Понимаю, что возраст уже дает о себе знать по окислению организма, по восстановлению.
Пока скорость еще хорошая, физическая сила держится, но есть травмы. Они хронические и при больших нагрузках дают о себе знать. Думал ли о том, что пандемия может закончить мою карьеру? Да, есть такой вариант».
По словам Емельяненко, его семья тоже ждет, когда он завершит карьеру. Но сейчас он не делает никаких официальных заявлений. Одна из причин, по которой он остался – контракт на два боя. Сейчас Емельяненко подерется с Джонсоном, который у букмекеров считается фаворитом этого боя.
В какой форме сейчас Федор Емельяненко? Здесь слово самому Емельяненко:
- В марте он говорил: «Сейчас я в форме, хорошей форме. Не скажу, что в замечательной, но я доволен. Небольшой толчок мне дали мои девчонки, когда стали говорить: «Папа, ты толстый». Я понял, что чуть набрал и немножко ограничил себя [в еде]. Увеличил нагрузки, начал работать с ребятами и понимаю, что сейчас я в хорошей форме».
- «От физической силы у меня сейчас половина или даже, можно сказать, одна треть того, каким я был в 25-30 лет. Плюс восстановление, конечно, уже не то, чувствуются 45 лет. Но, слава богу, пока в строю, мне это интересно, нравится».
- «Сейчас уже все, чувствую, что по физухе я потихонечку проседаю, понятно, что я уже не тот Федор Емельяненко, который был в 25, 30 или 35 лет».
- Партнер по команде Вадим Немков говорил: «В начале сборов он посвежее. В спаррингах он очень взрывной, сериями бьет. Единственное – к концу сборов вылезают травмы, ему не так комфортно. Удар у него очень сильный, и скорость такая, что редко у кого такая есть».
Что будет дальше?
Никто точно не знает, но Емельяненко думает об этом. О возможном завершении карьеры он говорил в июле:
«Я уже не могу работать на тех запредельных весах, на которых работал раньше. Сейчас уже даже с Вадимом Немковым и Валентином Молдавским разговариваем, и я понимаю, что не хочу становиться тем, кто только рассказывает, каким он был раньше. Ребята еще помнят, как я работал, какие веса поднимал, сколько подтягивался и приседал. Сейчас уже все, чувствую, что по физухе я потихонечку проседаю, понятно, что я уже не тот Федор Емельяненко, который был в 25, 30 или 35 лет».
По контракту он может закончить карьеру сразу же после боя с Джонсоном. Но пока что каких-то официальных заявлений не делает.