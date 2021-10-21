Почему Емельяненко в 45 лет до сих пор дерется и не заканчивает карьеру

Почему Емельяненко решил драться?

Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator в 2017 году. С того момента у него было три победы и два поражения.

Последняя информация по контракту Емельяненко с организацией была в июне 2019 года. Тогда стороны объявили о подписании нового соглашении, но детали не раскрыли (но Sports.ru писал, что он рассчитан на три поединка). В декабре того же года Федор Емельяненко побил Куинтона Джексона, и это был его последний поединок. На тот момент Емельяненко было 43 года, но он не думал о завершении карьеры. Спустя полгода после этого поединка Емельяненко публично говорил о новом бое:

Август-2020: «Интересен ли мне реванш с Фабрисио Вердумом? Хорошая идея, я готов. Первый бой не вспоминаю. Много времени прошло с тех пор. Он замечательный боец, после нашего боя он стал чемпионом UFC. Поэтому хотелось бы с ним побиться».

Ноябрь-2020: «Мне бы был интересен бой с Вердумом. Но, как понимаю, это больше болтовня со стороны Фабрисио. Я задавал этот вопрос организации, и мне указали на отсутствие у Фабрисио контракта с Bellator. А говорить можно что угодно. Мне хотелось бы провести реванш с Бейдером, но если говорить, насколько это реально… Мне нужно как минимум провести еще один бой и победить».

Апрель-2021: Емельяненко заявил, что ему интересны бои с Оверимом и Дос Сантосом.

На самом деле за два года Емельяненко даже был близок к завершению карьеры. Об этом он сказал в ноябре прошлого года: «Организм пока держится. Расцвет сил уже прошел, это я чувствую. Но стараюсь держаться в строю. Понимаю, что возраст уже дает о себе знать по окислению организма, по восстановлению.

Пока скорость еще хорошая, физическая сила держится, но есть травмы. Они хронические и при больших нагрузках дают о себе знать. Думал ли о том, что пандемия может закончить мою карьеру? Да, есть такой вариант».

По словам Емельяненко, его семья тоже ждет, когда он завершит карьеру. Но сейчас он не делает никаких официальных заявлений. Одна из причин, по которой он остался – контракт на два боя. Сейчас Емельяненко подерется с Джонсоном, который у букмекеров считается фаворитом этого боя.