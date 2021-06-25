Федор Емельяненко возвращается. Впервые за десять лет проведет бой в Москве – в 45 лет
Официально объявлено, что 23 октября 2021 года Федор Емельяненко проведет бой в Москве. Он состоится на одном из турниров Bellator. Соперник для Емельяненко еще не определен, но поединок на «ВТБ Арене» уже подтвержден. Впервые в истории турнир Bellator состоится в России. Его анонсировал президент Bellator Скотт Кокер.
Сам Емельяненко сказал: «Российские фанаты очень ждут Bellator, наше выступление, выступление моей команды». Еще Емельяненко рассказал, что думал об окончании карьеры из-за травм в 2012-м. Потом организм восстановился – и он решился на продолжение боев. Тогда Емельяненко делал карьерный перерыв на три года, но вернулся. Сейчас перерыв был меньше.
Bellator выпустил такой анонсирующий ролик о возвращении Емельяненко:
Емельяненко не дрался в России десять лет. Бой в Москве ему обещал президент Bellator
Последний московский бой в карьере Федора Емельяненко был в 2011-м. Тогда он подрался в M-1 Global с Джеффом Монсоном. Бой продлился три раунда, Емельяненко победил единогласным решением. После этого Емельяненко провел еще два победных боя в Санкт-Петербурге в 2012-м и в 2016-м, но в Москву больше не возвращался.
Скотт Кокер еще с декабря 2020-го продвигал публичную позицию, что ближайший бой Федора Емельяненко состоится в Москве. Главным сдерживающим фактором считался коронавирус. Но Кокер говорил: «Хочу, чтобы Федор завершил карьеру на глазах 30 тысяч фанатов в Москве. Чтобы блудный сын вернулся».
Кокер надеялся на вакцину, но даже за четыре месяца до боя ничего не ясно с его возможной посещаемостью. В России растет заболеваемость коронавирусом. Кокер объяснял, что Емельяненко давно просился на новый бой. И 2021 год – крайний срок для его проведения. Теперь поединок состоится при любых обстоятельствах.
Важное высказывание самого Федора Емельяненко: «Чувствую себя прекрасно, готов к бою. Понимаю, что моя карьера не продлится долго. Хочу извлечь максимум пользы из оставшегося времени. Сейчас хочу драться как можно больше и веселиться». Ближайший бой будет 47-м в профессиональной карьере Федора Емельяненко.
В сентябре Емельяненко исполнится 45 лет. Контракт с Bellator действует еще два боя
Емельяненко пришел в Bellator в 2017-м. Провел пять боев – три выиграл и два проиграл. Пока еще последний бой у Емельяненко был 29 декабря 2019 года. Он проходил в японской Сайтаме, соперник – Куинтон Джексон. В тот раз Емельяненко победил нокаутом. Дальше – восстановление, тренировки и перенесенный коронавирус.
Федор Емельяненко не завершает карьеру не только из-за собственного желания. У него подписан контракт с Bellator – по нему в карьере Емельяненко остается еще два боя. Есть нюанс: при желании Емельяненко контракт может аннулироваться уже после ближайшего боя. Об этом он сам рассказывал в интервью «Спорт-Экспрессу».
На пресс-конференции Емельяненко подтвердил, что осталось два боя. Последний из них пройдет в России или в Америке. По будущему сопернику Емельяненко еще нет договоренностей. Скотт Кокер рассказывал, что в СМИ вспыли фамилии, но ничего еще не решено. Из-за паузы в боях Емельяненко временно выпадал из рейтинга тяжеловесов Bellator.
На пресс-конференции перед анонсом нового боя Емельяненко рассказал (цитата по Okko): «Помимо боев у меня тренерская работа с ребятами из Bellator, правим технику, все, что связано с командой. Также учеба в Белгородском государственном университете и семья. Все свободное время стараюсь проводить с семьей». И тут же порадовался анонсу нового боя.
В интервью «Чемпионату» Емельяненко говорил о планах Bellator на бои в России. Подтверждал, что в будущем это будет поставлено на поток. Бои примут Москва и Санкт-Петербург. Сам Емельяненко пока поглощен тренерской работой. Он основал команду Fedor Team и продвигает в Bellator других бойцов. Okko показывал об этом документальный фильм.