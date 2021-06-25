Федор Емельяненко возвращается. Впервые за десять лет проведет бой в Москве – в 45 лет

Емельяненко не дрался в России десять лет. Бой в Москве ему обещал президент Bellator

Последний московский бой в карьере Федора Емельяненко был в 2011-м. Тогда он подрался в M-1 Global с Джеффом Монсоном. Бой продлился три раунда, Емельяненко победил единогласным решением. После этого Емельяненко провел еще два победных боя в Санкт-Петербурге в 2012-м и в 2016-м, но в Москву больше не возвращался.

Скотт Кокер еще с декабря 2020-го продвигал публичную позицию, что ближайший бой Федора Емельяненко состоится в Москве. Главным сдерживающим фактором считался коронавирус. Но Кокер говорил: «Хочу, чтобы Федор завершил карьеру на глазах 30 тысяч фанатов в Москве. Чтобы блудный сын вернулся».

Кокер надеялся на вакцину, но даже за четыре месяца до боя ничего не ясно с его возможной посещаемостью. В России растет заболеваемость коронавирусом. Кокер объяснял, что Емельяненко давно просился на новый бой. И 2021 год – крайний срок для его проведения. Теперь поединок состоится при любых обстоятельствах.