У Емельяненко есть третий брат. Он тоже был бойцом, но бросил

Подпись: «Эксклюзивное фото с тремя автографами». На нем – Александр Емельяненко и Федор Емельяненко. Про третьего человека Александру задали даже вопрос в комментариях – кто это.

Рассказываем: это Иван Емельяненко, третий брат в семье.

Иван – младший из братьев Емельяненко. Он родился в 1988 году. В 2005-м серьезно увлекся боксом и смешанными единоборствами. Но повторить бойцовскую карьеру братьев Ивану Емельяненко не удалось. Сразу же после школы он ушел в армию, после чего тренировался и выступал только на любительском уровне.

Теперь факты об Иване Емельяненко, в буллитах:

• Иван Емельяненко не давал больших интервью. На ютубе есть видео с тренировкой Федора, на которое попал Иван – на нем он просто стоял в стойке.