У Емельяненко есть третий брат. Он тоже был бойцом, но бросил
Александр Емельяненко в инстаграме опубликовал такую фотографию:
Подпись: «Эксклюзивное фото с тремя автографами». На нем – Александр Емельяненко и Федор Емельяненко. Про третьего человека Александру задали даже вопрос в комментариях – кто это.
Рассказываем: это Иван Емельяненко, третий брат в семье.
Иван – младший из братьев Емельяненко. Он родился в 1988 году. В 2005-м серьезно увлекся боксом и смешанными единоборствами. Но повторить бойцовскую карьеру братьев Ивану Емельяненко не удалось. Сразу же после школы он ушел в армию, после чего тренировался и выступал только на любительском уровне.
Теперь факты об Иване Емельяненко, в буллитах:
• Иван Емельяненко не давал больших интервью. На ютубе есть видео с тренировкой Федора, на которое попал Иван – на нем он просто стоял в стойке.
• В 2009 году Иван Емельяненко мог провести дебютный бой в ММА на профессиональном уровне, но эта возможность сорвалась.
• Через два года Александр Емельяненко сказал про Ивана:
«Иван — лентяй. Он не хочет тренироваться. У нас есть возможность научить его многому. Ему не пришлось бы, как мне или Феде, самому пробивать дорогу в смешанные единоборства. Его можно было бы грамотно, без травм, подготовить и вывести на бои со спортсменами хорошего уровня. Но Ваня никак не может решить, что ему нужно в этой жизни».
• Федор Емельяненко в одном из своих интервью (в 2013-м) сказал про Ивана слова помягче:
«Ваня – мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою, занимался боксом. Однако двигаться в сторону профессиональной карьеры не стал. Отслужил в армии, сейчас учится и ведет самостоятельную жизнь».
• Боец ММА Михаил Малютин дружил с братьями Емельяненко. Ивана он в инстаграме называл братом и опубликовал с ним такое фото:
Об Иване Емельяненко Малютин говорил так:
«У него были очень хорошие данные, талантливый парень. Он бы мог показать хорошие результаты, но не был спортсменом. Ну, не хотел заниматься, бывает же такое.
Наверное, Федор и Александр неправильно поступали, хотели сделать из него спортсмена. Впрочем, мы понимаем это только сейчас. Он был реально крутой в плане перспективы. Фамилия крутая, гонорары были уже в 10 раз больше, чем у любого ветерана. Тем не менее он не хотел тренироваться, на этом фоне возникали конфликты. Наверное, надо было просто спросить, кем он хочет быть».
• Раньше у него было небольшое охранное агентство.
• Сейчас неизвестно, занимается ли Иван смешанными единоборствами. На профессиональном уровне – точно нет. Возможно, как-то поддерживает форму.
• По состоянию на октябрь 2019-го Иван Емельяненко жил в Старом Осколе. Александр говорил, что Иван хочет уехать в Москву, но не знает, чем там заняться. Образования у него нет, профессиональный спорт он давно забросил – Александр говорил: «Иван у нас как большинство населения, без образования, без знаний».