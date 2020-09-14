Из-за алкоголя Емельяненко попал в тюрьму, хулиганил в самолетах, а сейчас – пропал

С тех пор это был его единственный пост. До сентября он не писал и не давал интервью. В начале сентября президент ACA Алексей Яценко иронично высказался об этом:

«Насколько я владею информацией, сейчас у Александра именно тот период, когда он ушел опять в «романтические настроения». Когда у него романтическое настроение закончится, и он готов будет опять тренироваться и продолжать бойцовскую карьеру, тогда есть смысл подумать о его будущем и обсудить перспективы».

11 сентября Емельяненко спрогнозировал исход боя Харитонов – Уильямс, где назвал Харитонова мешком, «который выходит не драться, а получать по морде», и сказал, что больше раунда тот не протянет. Вышло наоборот: Харитонов нокаутировал Уильямса за полтора раунда.

Промоутер Камил Гаджиев так сказал о ситуации с Емельяненко: «Он скоро вернется, через месяц или два. Это не впервые. Александр – не трагичный персонаж. Он обычный. Живет жизнью многих мужиков в России, которые приходят с работы и пьют. Я думаю, Емельяненко всегда пил».