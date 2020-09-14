Из-за алкоголя Емельяненко попал в тюрьму, хулиганил в самолетах, а сейчас – пропал
24 июля 2020 года Александр Емельяненко проводил бой в Сочи на турнире АСА 107 против Магомеда Исмаилова и проиграл техническим нокаутом, после чего попал в больницу.
«Все проходит, и это пройдет», – заключил Емельяненко после боя. А потом засветился на видео, улетая из Сочи в Москву. Бойца поддерживали несколько человек. Вероятно, Емельяненко был пьян.
Куда он пропал
С момента боя он несколько недель не высказывался публично. 13 августа выдал мотивирующий пост в инстаграме: «Не важно, выиграл ты или проиграл. Главное, чтобы тебя окружали надежные люди и партнеры».
С тех пор это был его единственный пост. До сентября он не писал и не давал интервью. В начале сентября президент ACA Алексей Яценко иронично высказался об этом:
«Насколько я владею информацией, сейчас у Александра именно тот период, когда он ушел опять в «романтические настроения». Когда у него романтическое настроение закончится, и он готов будет опять тренироваться и продолжать бойцовскую карьеру, тогда есть смысл подумать о его будущем и обсудить перспективы».
11 сентября Емельяненко спрогнозировал исход боя Харитонов – Уильямс, где назвал Харитонова мешком, «который выходит не драться, а получать по морде», и сказал, что больше раунда тот не протянет. Вышло наоборот: Харитонов нокаутировал Уильямса за полтора раунда.
Промоутер Камил Гаджиев так сказал о ситуации с Емельяненко: «Он скоро вернется, через месяц или два. Это не впервые. Александр – не трагичный персонаж. Он обычный. Живет жизнью многих мужиков в России, которые приходят с работы и пьют. Я думаю, Емельяненко всегда пил».
Сколько историй спровоцировал алкоголь
• В конце 2012 года устроил пьяный дебош во время перелета из Москвы в Барнаул – приставал к пассажирам, провоцировал их на драку, матерился и курил в самолете. В СМИ писали, что был конфликт и в гостинице. «Ничего подобного не было. Эти слухи распространяют мои завистники», – говорил Емельяненко.
• Осенью 2013-го зашел выпить в кафе и поругался с компанией, после чего подрался с 63-летним мужчиной. «В кафе между нами произошла словесная перепалка», – сказал боец. Конфликтующие заключили мировое соглашение.
• Тогда же – устроил еще один пьяный дебош в самолете Москва – Тюмень. «Да это гадости все, конечно. Не было этого», – отрицал Емельяненко. В конце 2013-го генеральный директор Тюменской федерации боевого самбо (ТФБС) Елена Мухамедшина сообщила, что боец снят с турнира с формулировкой «неспортивное поведение».
• В сети также было видео (не публикуем из-за нецензурных выражений на нем), где Емельяненко упал на встрече с комиком Михаилом Галустяном. «Поскользнулся на кочке, упал – и Галустян на меня завалился. Я был трезвый, да. Ничего такого там не было», – уверял Емельяненко.
• В 2014-м был обвинен в изнасиловании домработницы. Он признался, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Приговорен к 4,5 годам лишения свободы, через год – вышел по УДО.
Какое-то время об алкогольных приключениях Емельяненко новостей не было. «Я весь поменялся, – говорил он. – Сказку про «Конька-Горбунка» читал? Там герой искупался в трех котлах и стал прелестным принцем. Ну, не принц, но преобразился во всем. Стал ответственнее, режимнее, внимательнее».
• Но весной 2019-го снова завертелось: он не дал эвакуировать автомобиль, который оставил на пешеходном переходе, уехал от полиции и попал в аварию, разбив две машины. «Раскаиваюсь в содеянном. Чем объясню свое поведение? Тем состоянием, в котором был».
• В мае 2019-го – задержание за распитие алкоголя в общественном месте.
• В ноябре того же года – фотографировался на улице в нетрезвом виде. «Один раз в год выпил, и все, а тут со всех сторон «не пей, не пей, не пей», – рассердился Емельяненко. – Вы на себя посмотрите, сколько вы вжираете в себя ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Сколько алкоголя вы пьете. Ну, бывает. Накатил. До этого год назад я выпил, а вас до сих пор не попустит никак?»
• Наступил 2020-й, но все та же история – задержание за пьяный дебош в поселке Супсех. Ему был выписан административный протокол за мелкое хулиганство и арест на 7 суток. «Выпустили меня. Выпил, похулиганил, подебоширил. Как в «Дженльменах удачи» романтик: выпил, подрался в тюрьму», – сказал Емельяненко.
Позже – озвучил другую версию, уже о встрече с полицейскими: «Они сказали, что ничего не могут сделать, что сигнал поступил, и они должны реагировать. Не понимаю, почему судья приняла такое решение. Я не хулиганил».
Как он реагирует на упреки?
По-разному.
- Так: «Проблем с алкоголем у меня нет абсолютно никаких. Я алкоголь вообще не люблю».
- Или так: «Выпил, расслабился и все – голову отпустило. Все, по-новому смотришь на жизнь. Нужно как-то расслабляться. Я выпил, расслабился и все – мне полегче стало».
- Или так: «Я легко могу обходиться без алкоголя. Меня не тянет как пивных фанатов или болельщиков пойти перед телевизором сесть пивка нажраться. Или офисных работников, которые ждут пятницы, чтобы нажраться в хлам».
- Или даже так: «Я все время обещаю себе стать лучше, а к вечеру смотрю, получается, опять досадно, стыдно».
А в июне 2020-го Емельяненко сам выложил видео своих похождений:
«Получается у меня немножко похулиганить периодически. Это как-то спонтанно происходит. А еще я точно знаю, что хорошим девочкам нравятся мальчики-хулиганы».