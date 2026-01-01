Александр Емельяненко

Дата рождения
2 августа 1981 г.
Инфо
Российский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
MMA
Где смотреть бой Александр Емельяненко – Джефф Монсон на голых кулаках Hardcore
#Александр Емельяненко
MMA
Александр Емельяненко проиграл Сантосу на AMC Fight Night 106. Он проводил первый бой с 2020 года
#Александр Емельяненко
MMA
Александр Емельяненко будет биться с бразильцем Сантосом на AMC Fight Nights в конце ноября
#Александр Емельяненко
Бокс
Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом
#Александр Емельяненко
MMA
Александр Емельяненко рассказал, что переболел коронавирусом
#Александр Емельяненко
MMA
Бой Емельяненко – Исмаилов перенесен из Москвы в Сочи
#АСА 107
Все новости
Материалы
«Запрещенная» документалка про Александра Емельяненко появилась на «Авито» – ее продает Валерия Гай Германика за 50 миллионов рублей
#Александр Емельяненко
Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию
#Федор Емельяненко
У Емельяненко есть третий брат. Он тоже был бойцом, но бросил
#Иван Емельяненко
Почему конфликтуют братья Емельяненко?
#Федор Емельяненко
Из-за алкоголя Емельяненко попал в тюрьму, хулиганил в самолетах, а сейчас – пропал
#Александр Емельяненко
Русский боец ММА в 40 лет ушел в бокс. Сразу победил 47-летнего соперника, который бил Тайсона
#Сергей Харитонов
Все материалы