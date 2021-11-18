Александр Емельяненко будет биться с бразильцем Сантосом на AMC Fight Nights в конце ноября

Бой Александра Емельяненко по правилам MMA с Марсио Сантосом пройдет в Сыктывкаре на турнире AMC Fight Nights 106. Он состоится 27 ноября. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на менеджера Емельяненко Азамата Бостанова.

Изначально соперником Емельяненко должен был стать Вячеслав Василевский, но он снялся с турнира.

Последний поединок Емельяненко проводил против блогера Артема Тарасова и победил единогласным решением судей.