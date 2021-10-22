Федор Емельяненко
Bellator
UFC
Александр Емельяненко
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#Федор Емельяненко #UFC #Bellator #Александр Емельяненко

Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию

час назад
Михаил Морозов

Инстаграм Федора Емельяненко

23 октября на турнире Bellator 269 в главном бою подерутся Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. В декабре 2019-го Емельяненко побил Куинтона Джексона, с тех пор больше боев не было.

Но два года до следующего боя выдались событийными.

Почему Емельяненко в 45 лет до сих пор дерется и не заканчивает карьеру

Пережил смерть тренера

Его тренер Владимир Воронов умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 55 лет. У него уже были проблемы с сердцем и давлением. Он неделю находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Коронавирусом заразился в Абакане, куда поехал в отпуск.

«С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов», – слова о Воронове в инстаграме Емельяненко.

Встретился с Малкиным

Это было в октябре 2020-го. «Император», – так подписал совместный снимок Евгений Малкин. И был очень доволен встречей: «Федор – очень скромный, обаятельный. Я могу сказать ему много комплиментов! Мы обменялись телефонами. Он сказал звонить в любое время. Очень доброжелательный человек. И он реально Император, как его называют. Мало говорит, но все по делу».

Сам тоже перенес коронавирус

Случилось это в начале 2021-го. 9 января у Емельяненко пропало обоняние и до 38 градусов поднялась температура. Он был госпитализирован в отделение для коронавирусных больных. О его госпитализации стало известно через пару недель.

Позже было подтверждено: да, это коронавирус. Сам Емельяненко сообщил, что чувствует себя хорошо, и благодарил врачей. 25 января выписался. Он провел там две недели.

А еще до этого говорил, что пандемия чуть не завершила его карьеру. «Расцвет сил уже прошел, это я чувствую. Но стараюсь держаться в строю», – сказал он за пару месяцев до того, как заболел.

Попал в четверку лучших тяжеловесов в истории ММА по версии ESPN

Крутая компания: Миочич, Веласкес, Кормье. Картинка тоже впечатляет:

Рассказывал об общении с Уайтом и приглашении в UFC

«Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт с Strikeforce. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолете, поговорили. Но у меня уже был контракт. Если бы я подписал контракт с UFC, Strikeforce подал бы в суд на меня.

Когда я был свободен, Дэйна Уайт ничего не предложил. У меня появился контракт, мне предложили большие суммы, но смысл? Меня бы просто «потушили» без боев и все», – сказал Емельяненко.

Из Strikeforce Емельяненко был уволен после трех поражений подряд в начале 2010-х. «Вы считали его лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовой категории, а я говорил, что он был переоценён в течение многих лет», – отреагировал Уайт.

Russian Look / Global Look Press

Периодически препирался с братом. Так и не помирился

Все это выносилось в прессу и выглядел грустно. «Какой на самом деле Федор, знаю только я», – цитата Александра Емельяненко, который еще говорил, что Рамзан Кадыров сделал для него больше, чем брат. «Покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными», – предлагал Федор.

Пока ничего из этого не вышло. Если Александр Емельяненко рассуждал о возможном бое между братьями ради пропаганды спорта, то Федор эту возможность отмел напрочь.

Статус отношений сейчас? Хватит апрельской цитаты Александра Емельяненко: «У нас нет конфликта. Просто не общаемся друг с другом. У него свой круг общения, у меня свой. Мы не лезем друг другу – ни в общение, ни в личную жизнь».

Почему конфликтуют братья Емельяненко?

Еще рассказал, как отдохнул в Анапе прошлым летом:

Посетил чемпионат Приволжского Федерального округа по ММА.

Побывал в Сербии.

Встречался с губернатором Тульской области и главой Белгородской области.

И показал, как готовится к битве с Джонсоном.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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