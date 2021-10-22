Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию
23 октября на турнире Bellator 269 в главном бою подерутся Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. В декабре 2019-го Емельяненко побил Куинтона Джексона, с тех пор больше боев не было.
Но два года до следующего боя выдались событийными.
Почему Емельяненко в 45 лет до сих пор дерется и не заканчивает карьеру
Пережил смерть тренера
Его тренер Владимир Воронов умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 55 лет. У него уже были проблемы с сердцем и давлением. Он неделю находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Коронавирусом заразился в Абакане, куда поехал в отпуск.
«С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов», – слова о Воронове в инстаграме Емельяненко.
Встретился с Малкиным
Это было в октябре 2020-го. «Император», – так подписал совместный снимок Евгений Малкин. И был очень доволен встречей: «Федор – очень скромный, обаятельный. Я могу сказать ему много комплиментов! Мы обменялись телефонами. Он сказал звонить в любое время. Очень доброжелательный человек. И он реально Император, как его называют. Мало говорит, но все по делу».
Сам тоже перенес коронавирус
Случилось это в начале 2021-го. 9 января у Емельяненко пропало обоняние и до 38 градусов поднялась температура. Он был госпитализирован в отделение для коронавирусных больных. О его госпитализации стало известно через пару недель.
Позже было подтверждено: да, это коронавирус. Сам Емельяненко сообщил, что чувствует себя хорошо, и благодарил врачей. 25 января выписался. Он провел там две недели.
А еще до этого говорил, что пандемия чуть не завершила его карьеру. «Расцвет сил уже прошел, это я чувствую. Но стараюсь держаться в строю», – сказал он за пару месяцев до того, как заболел.
Попал в четверку лучших тяжеловесов в истории ММА по версии ESPN
Крутая компания: Миочич, Веласкес, Кормье. Картинка тоже впечатляет:
Рассказывал об общении с Уайтом и приглашении в UFC
«Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт с Strikeforce. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолете, поговорили. Но у меня уже был контракт. Если бы я подписал контракт с UFC, Strikeforce подал бы в суд на меня.
Когда я был свободен, Дэйна Уайт ничего не предложил. У меня появился контракт, мне предложили большие суммы, но смысл? Меня бы просто «потушили» без боев и все», – сказал Емельяненко.
Из Strikeforce Емельяненко был уволен после трех поражений подряд в начале 2010-х. «Вы считали его лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовой категории, а я говорил, что он был переоценён в течение многих лет», – отреагировал Уайт.
Периодически препирался с братом. Так и не помирился
Все это выносилось в прессу и выглядел грустно. «Какой на самом деле Федор, знаю только я», – цитата Александра Емельяненко, который еще говорил, что Рамзан Кадыров сделал для него больше, чем брат. «Покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными», – предлагал Федор.
Пока ничего из этого не вышло. Если Александр Емельяненко рассуждал о возможном бое между братьями ради пропаганды спорта, то Федор эту возможность отмел напрочь.
Статус отношений сейчас? Хватит апрельской цитаты Александра Емельяненко: «У нас нет конфликта. Просто не общаемся друг с другом. У него свой круг общения, у меня свой. Мы не лезем друг другу – ни в общение, ни в личную жизнь».
Почему конфликтуют братья Емельяненко?
Еще рассказал, как отдохнул в Анапе прошлым летом:
Посетил чемпионат Приволжского Федерального округа по ММА.
Побывал в Сербии.
Встречался с губернатором Тульской области и главой Белгородской области.
И показал, как готовится к битве с Джонсоном.