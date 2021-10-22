Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию

23 октября на турнире Bellator 269 в главном бою подерутся Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. В декабре 2019-го Емельяненко побил Куинтона Джексона, с тех пор больше боев не было.

Но два года до следующего боя выдались событийными.

Почему Емельяненко в 45 лет до сих пор дерется и не заканчивает карьеру

Пережил смерть тренера

Его тренер Владимир Воронов умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 55 лет. У него уже были проблемы с сердцем и давлением. Он неделю находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Коронавирусом заразился в Абакане, куда поехал в отпуск.

«С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов», – слова о Воронове в инстаграме Емельяненко.

Встретился с Малкиным

Это было в октябре 2020-го. «Император», – так подписал совместный снимок Евгений Малкин. И был очень доволен встречей: «Федор – очень скромный, обаятельный. Я могу сказать ему много комплиментов! Мы обменялись телефонами. Он сказал звонить в любое время. Очень доброжелательный человек. И он реально Император, как его называют. Мало говорит, но все по делу».