Федор Емельяненко

Дата рождения
28 сентября 1976 г.
Достижения
4-кратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам ММА в тяжелом весе по версии Pride FC
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MMA
Босс Bellator анонсировал последний бой Емельяненко. Он пройдет в России, возможная дата – лето 2022 года
#Федор Емельяненко
MMA
Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл
#Емельяненко – Джонсон
MMA
Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном бою на турнире Bellator 269
#Емельяненко – Джонсон
MMA
Емельяненко оказался почти на 13 килограммов легче Джонсона. Они прошли взвешивание перед боем
#Bellator
MMA
Прогноз на бой Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
#Федор Емельяненко
MMA
Где смотреть бой Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
#Федор Емельяненко
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Материалы
Почему Федор Емельяненко никогда не дрался в UFC
#Федор Емельяненко
Сколько Емельяненко заработал за бой с Джонсоном на Bellator 269
#Федор Емельяненко
Что будет дальше с карьерой Федора Емельяненко? Он точно не заканчивает? Кто следующий возможный соперник?
#Федор Емельяненко
Емельяненко нокаутировал топ-соперника за 106 секунд. В 45 лет – на первом турнире Bellator в России
#Федор Емельяненко
Почему Емельяненко в 45 лет до сих пор дерется и не заканчивает карьеру
#Федор Емельяненко
Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию
#Федор Емельяненко
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