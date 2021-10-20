Федор Емельяненко
Bellator
Тимоти Джонсон
Емельяненко – Джонсон
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#Федор Емельяненко #Емельяненко – Джонсон #Тимоти Джонсон #Bellator

Где смотреть бой Емельяненко – Джонсон на Bellator 269

11 минут назад

Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон проведут бой на Bellator 269. Он состоится 23 октября в Москве и начнется ориентировочно в 23:30 по московскому времени.

Бой Емельяненко и Джонсона – главный на турнире. Прямая трансляция пройдет на видеосервисе Okko Sport.

  • Емельяненко не дрался с 2019 года. За пять последних боев он трижды победил и дважды проиграл.
  • Пять последних боев Емельяненко прошли против бойцов из США. Джонсон – шестой. Он занимает второе место в рейтинге тяжеловесов.

Прогноз на бой Емельяненко – Джонсон

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Источник:
Гол
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