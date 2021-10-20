Прогноз на бой Емельяненко – Джонсон на Bellator 269

Бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона – главный на Bellator 269. Турнир состоится 23 октября и впервые пройдет в России – на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.

Прогноз букмекеров:

Победа Емельяненко – 1,80

Победа Джонсона – 2,01

Последний раз Емельяненко дрался в 2019 году, когда победил Куинтона Джексона. Это его первый бой за два года.

Джонсон – второй номер рейтинга тяжеловесов. В последнем бою, который прошел в июне 2021 года, он проиграл Валентину Молдавскому.

Где смотреть бой Емельяненко – Джонсон

Во сколько начало боя Емельяненко – Джонсон