Федор Емельяненко
Bellator
Тимоти Джонсон
Емельяненко – Джонсон
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#Федор Емельяненко #Емельяненко – Джонсон #Тимоти Джонсон #Bellator

Прогноз на бой Емельяненко – Джонсон на Bellator 269

3 часа назад

Бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона – главный на Bellator 269. Турнир состоится 23 октября и впервые пройдет в России – на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.

Прогноз букмекеров:

  • Победа Емельяненко – 1,80
  • Победа Джонсона – 2,01

Последний раз Емельяненко дрался в 2019 году, когда победил Куинтона Джексона. Это его первый бой за два года.

Джонсон – второй номер рейтинга тяжеловесов. В последнем бою, который прошел в июне 2021 года, он проиграл Валентину Молдавскому.

Где смотреть бой Емельяненко – Джонсон

Во сколько начало боя Емельяненко – Джонсон

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Источник:
Гол
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