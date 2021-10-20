Федор Емельяненко
Bellator
Тимоти Джонсон
Емельяненко – Джонсон
Прогноз на бой Емельяненко – Джонсон на Bellator 269
3 часа назад
Бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона – главный на Bellator 269. Турнир состоится 23 октября и впервые пройдет в России – на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.
Прогноз букмекеров:
- Победа Емельяненко – 1,80
- Победа Джонсона – 2,01
Последний раз Емельяненко дрался в 2019 году, когда победил Куинтона Джексона. Это его первый бой за два года.
Джонсон – второй номер рейтинга тяжеловесов. В последнем бою, который прошел в июне 2021 года, он проиграл Валентину Молдавскому.
Где смотреть бой Емельяненко – Джонсон
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