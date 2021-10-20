Федор Емельяненко
Bellator
Тимоти Джонсон
Емельяненко – Джонсон
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#Федор Емельяненко #Емельяненко – Джонсон #Тимоти Джонсон #Bellator

Во сколько начало боя Емельяненко – Джонсон на Bellator 269

14 минут назад

23 октября Федор Емельяненко проведет бой против Тимоти Джонсона на Bellator 269. Турнир пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».

Начало Bellator 269 запланировано на 19:00 по московскому времени. Старт основного карда – в 22:00. Бой Емельяненко и Джонсона ориентировочно начнется в 23:30.

  • Это первый за два года бой Емельяненко. В 2019 году он победил Куинтона Джексона. За пять последних боев у него три победы и два поражения.
  • Емельяненко шестой раз подряд подерется с бойцом из США. Джексон – второй номер в рейтинге тяжеловесов.

Прогноз на бой Емельяненко – Джонсон

Где смотреть бой Емельяненко – Джонсон

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Источник:
Гол
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