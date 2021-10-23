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Емельяненко – Джонсон
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Емельяненко – Джонсон
Дата проведения
23 октября 2021 г.
Итог
Победа Емельяненко в 1-м раунде
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