Емельяненко нокаутировал топ-соперника за 106 секунд. В 45 лет – на первом турнире Bellator в России
Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Бой продлился всего 106 секунд. За это время оба бойца обменялись атакующими выпадами, но дальше Емельяненко провел серию ударов. Его нокаут состоит из трех: касательное попадание с правой, а затем мощная двойка левая-правая. Джонсон упал – судья моментально остановил бой.
Таким был этот нокаут:
Тимоти Джонсон не первый раз пересекается с командой Федора Емельяненко. Его ученик Валентин Молдавский уже дрался с Джонсоном в июне 2021 года. Тогда бой продлился все пять раундов – Молдавский победил единогласным решением. Так он стал временным чемпионом Bellator, а Джонсон начал подготовку к поединку с Федором Емельяненко.
Такая быстрая победа Емельяненко – это не сенсация. Если посмотреть на карьеру Тимоти Джонсона, то большинство из его поражений были быстрыми. В 2019-м Джонсон проигрывал Минакову нокаутом в первом раунде, чуть раньше его таким же образом победил Чейк Конго. Бой с Молдавским был скорее исключением из этой серии.
Карьера Тимоти Джонсона не заканчивается. Он на девять лет моложе Емельяненко. Теперь Джонсон имеет карьерный показатель из 15 побед и восьми поражений. Перед двумя проигрышами подряд у Джонсона была победная серия из трех боев в Bellator. В рейтинге бойцов промоушена он по-прежнему останется высоко.
У Емельяненко остается еще один бой по контракту с Bellator. После боя с Джонсоном он не делал никаких заявлений по поводу возможного завершения карьеры. Зато ранее говорил, что результат боя никак не повлияет на его планы на жизнь. В интервью после боя Емельяненко шутливо сказал о бойцах из своей команды: «У нас уже два чемпиона. Надеемся, что скоро будет третий».
Возможно, это намек. В 2019 году Федор Емельяненко проиграл техническим нокаутом Райану Бейдеру. Это последнее из шести поражений Емельяненко за всю карьеру. Бейдер – 38-летний американец, действующий чемпион Bellator. На прошлом турнире Bellator 268 Бейдер за 51 секунду проиграл Кори Андерсену. Из последних четырех боев он выиграл только один.
Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл
Так команда поздравляла Федора Емельяненко:
Bellator 269 – это не только бой с участием Федора Емельяненко. Главное курьезное событие вечера случилось в бою с участием бывшего чемпиона Bellator Виталия Минакова. В третьем раунде Минаков вывихнул палец, о чем сразу просигнализировал судье. Пока сам вправлял его обратно, судья уже остановил бой. Никакого продолжения не получилось – Минаков проиграл.
На турнир приехал Хабиб Нурмагомедов. Он помогал Хавьеру Мендесу в настрое Усмана Нурмагомедова. Тот критиковал Bellator за слабого соперника, поэтому быстро победил удушающим приемом и попросил бойца из топ-10. Усман Нурмагомедов и члены его команды пришли на ивент в футболках с изображением Абдулманапа Нурмагомедова.