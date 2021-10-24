Емельяненко нокаутировал топ-соперника за 106 секунд. В 45 лет – на первом турнире Bellator в России

Тимоти Джонсон не первый раз пересекается с командой Федора Емельяненко. Его ученик Валентин Молдавский уже дрался с Джонсоном в июне 2021 года. Тогда бой продлился все пять раундов – Молдавский победил единогласным решением. Так он стал временным чемпионом Bellator, а Джонсон начал подготовку к поединку с Федором Емельяненко.

Такая быстрая победа Емельяненко – это не сенсация. Если посмотреть на карьеру Тимоти Джонсона, то большинство из его поражений были быстрыми. В 2019-м Джонсон проигрывал Минакову нокаутом в первом раунде, чуть раньше его таким же образом победил Чейк Конго. Бой с Молдавским был скорее исключением из этой серии.

Карьера Тимоти Джонсона не заканчивается. Он на девять лет моложе Емельяненко. Теперь Джонсон имеет карьерный показатель из 15 побед и восьми поражений. Перед двумя проигрышами подряд у Джонсона была победная серия из трех боев в Bellator. В рейтинге бойцов промоушена он по-прежнему останется высоко.