Почему прозвище Федора Емельяненко – «Последний Император»

Федор Емельяненко проводит один из последних боев в карьере на турнире Bellator 269. Соперник – Тимоти Джонсон. Bellator из-за этого впервые организовал в России целый турнир. На всех афишах и постах по турниру Джонсон подается вторым номером рейтинга Bellator, Емельяненко – «Последним Императором». Это главное прозвище Емельяненко по всей его карьере.

«Спорт-Экспресс» публиковал такое высказывание самого Федора Емельяненко по его прозвищу: «Последним Императором» меня прозвали в Японии, где я много раз выступал. Но мне оно не очень нравится, потому что последним императором у нас был Николай II». Емельяненко никогда не говорил о сроках появления прозвища, но оно закреплено за ним уже около 20 лет.

На старте карьеры Емельяненко действительно был связан с Японией. Его первое поражение случилось еще в 2000-м: в промоушене Rings от японца Цуйоши Косаки. Поединок остановил врач, который посчитал опасным рассечение у Емельяненко. Через пять лет уже в промоушене Pride состоялся реванш Емельяненко – Косака. Там победил Емельяненко.