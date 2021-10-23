Почему прозвище Федора Емельяненко – «Последний Император»
Федор Емельяненко проводит один из последних боев в карьере на турнире Bellator 269. Соперник – Тимоти Джонсон. Bellator из-за этого впервые организовал в России целый турнир. На всех афишах и постах по турниру Джонсон подается вторым номером рейтинга Bellator, Емельяненко – «Последним Императором». Это главное прозвище Емельяненко по всей его карьере.
«Спорт-Экспресс» публиковал такое высказывание самого Федора Емельяненко по его прозвищу: «Последним Императором» меня прозвали в Японии, где я много раз выступал. Но мне оно не очень нравится, потому что последним императором у нас был Николай II». Емельяненко никогда не говорил о сроках появления прозвища, но оно закреплено за ним уже около 20 лет.
На старте карьеры Емельяненко действительно был связан с Японией. Его первое поражение случилось еще в 2000-м: в промоушене Rings от японца Цуйоши Косаки. Поединок остановил врач, который посчитал опасным рассечение у Емельяненко. Через пять лет уже в промоушене Pride состоялся реванш Емельяненко – Косака. Там победил Емельяненко.
Именно с боями в Rings бывший тренер Емельяненко Николай Питьков связывает прозвище Федора Емельяненко. Он говорил «Спорт-Экспрессу»: «Мы же выступали в Rings, а там победителей чемпионатов называли императором». В 2002 году Емельяненко выиграл последний крупный турнир Rings. Якобы поэтому и стал последним императором.
Легендарный тренер Владимир Воронов почти всю карьеру Федора Емельяненко был с ним рядом. Он связывал появление прозвища с Pride, где Емельяненко тоже взял чемпионский пояс: «Японцы придумали это имя, когда Федор стал чемпионом в Pride. А почему именно такое имя – это у них нужно спросить!» Версии по Rings и Pride обычно конкурируют между собой.
У Федора Емельяненко был собственный сайт, который оставался активным до 2015 года. Там уже в шапке написано The Last Emperor (Последний Император). Bellator так упоминал Емельяненко, когда анонсировал его бои. Под этим прозвищем о Емельяненко рассказывают фанаты. Его же используют и организации, которые не связаны с боями. Прописывала даже КХЛ.
Forbes выпускал большой материал, где рассказывал о деньгах Федора Емельяненко. Там объясняется, что бойцы обычно зарабатывают десятки тысяч долларов через рекламу на шортах. Раньше Емельяненко этим не пользовался – выступал в шортах с надписью The Last Emperor. Все изменил только после трех поражений – тогда на шортах появилась реклама.
Компания «ММА Юниформ» производит спортивную одежду. Она сотрудничает с известными бойцами из России. Федор Емельяненко – один из них. Именно из-за него в России появился отдельный бренд The Last Emperor. Sports.ru писал, что история с таким брендом была популярной еще в Японии. Ей занимался бывший менеджер Емельяненко Вадим Финкельштейн.
В Японии Емельяненко всегда любили. Выпускалась игрушка, где Емельяненко назывался последним императором. Выходили и популярные чехлы на телефон с такой надписью. Обычно рядом с прозвищем Емельяненко идет его фраза из 2010-го: «Кто не падает, тот не встает». Она сказана после поражения от Вердума, которым Емельяненко прервал серию из 27 побед.
Сайт Sportskeeda отдельно выделял прозвище Емельяненко с отсылкой к этой победной серии. Емельяненко удерживался без поражений десять лет. За это время он выиграл все 14 боев в Pride – именно поэтому многие японцы считают его непобежденным. Важно, что Емельяненко там постоянно побеждал топ-бойцов (Ногейру, Ханта и других).
Легендарная серия Емельяненко начиналась именно в Японии. Бывший президент Pride Нобуюки Сакакибара в 2015-м организовал для него бой в организации Rizin. Там Емельяненко победил Сингха техническим нокаутом – и снова вернулся в Японию. Первый пост в инстаграме Емельяненко – совместное фото с Сакакибарой. Тогда они только договорились о поединке.
В Японии вообще любят называть чемпионов императорами – так делают даже сами бойцы. Точно известно, что там Емельяненко получил прозвище «Последний Император». Но его часто называют и немного по-другому – «Ледяной Император». Это прозвище популярно внутри Японии. Есть даже красивые арты, где Емельяненко нарисован на фоне куска льда.
На сайте Tom-watson8.com опубликован материал на японском языке в двух частях, где Федор Емельяненко подается ледяным императором. Ледяной – это твердый, непоколебимый и без эмоций. Именно таким всегда видели Емельяненко японцы: «Всегда спокойно подходит к рингу, всегда спокойно оценивает ситуацию, всегда спокойно выполняет техническую работу».