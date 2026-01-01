Федор Емельяненко

Дата рождения
28 сентября 1976 г.
Достижения
4-кратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам ММА в тяжелом весе по версии Pride FC
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Почему Федор Емельяненко никогда не дрался в UFC
#Федор Емельяненко
Сколько Емельяненко заработал за бой с Джонсоном на Bellator 269
#Федор Емельяненко
Что будет дальше с карьерой Федора Емельяненко? Он точно не заканчивает? Кто следующий возможный соперник?
#Федор Емельяненко
Емельяненко нокаутировал топ-соперника за 106 секунд. В 45 лет – на первом турнире Bellator в России
#Федор Емельяненко
Почему Емельяненко в 45 лет до сих пор дерется и не заканчивает карьеру
#Федор Емельяненко
Что Емельяненко делал два года без боев: лежал в больнице с ковидом, перенес смерть тренера, встречался с Малкиным, ездил в Сербию
#Федор Емельяненко
У Емельяненко есть третий брат. Он тоже был бойцом, но бросил
#Иван Емельяненко
Почему конфликтуют братья Емельяненко?
#Федор Емельяненко
Почему прозвище Федора Емельяненко – «Последний Император»
#Федор Емельяненко
Федор Емельяненко возвращается. Впервые за десять лет проведет бой в Москве – в 45 лет
#Федор Емельяненко
Емельяненко нокаутировал Джексона и попрощался с Японией. Там он побеждал почти всегда
#Федор Емельяненко
Самые популярные события 2019-го: бои Хабиба, братьев Емельяненко, матчи ЛЧ, «Спартака» и сборной
#Хабиб Нурмагомедов
Федор Емельяненко закроет год боем в Японии. Главное
#Федор Емельяненко