Федор Емельяненко закроет год боем в Японии. Главное
Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон подерутся 29 декабря в Сайтаме. Там проведут совместный турнир Bellator и Rizin. Уже есть официальная афиша боя, которую опубликовали 9 октября.
- Уже известны некоторые детали будущей подготовки Емельяненко. «Готовиться к бою я буду в Москве и в Старом Осколе. Приедут также мои голландские тренеры, возможно, спарринг-партнеры. Основная подготовка к бою будет вестись в Стартом Осколе», – рассказал Емельяненко на пресс-конференции.
- Квинтон Джексон тоже сказал несколько интересных вещей о поединке с Емельяненко. Напомнил, что Емельяненко – его любимый боец. Сам Джексон так любит Японию, что был готов драться там с любым соперником. Предложение по бою с Емельяненко он посчитал необычным, но согласился.
- У Федора Емельяненко осталось три боя до завершения карьеры. Эту информацию подтвердил он сам. Емельяненко сказал, что готов к финальному турне, после которого и завершит бойцовскую карьеру. О скором завершении карьеры Емельяненко уже общался с президентом Bellator Скоттом Кокером. Так что все серьезно.
- В карьере Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Его предыдущий поединок тоже не принес радости. 26 января Емельяненко проиграл техническим нокаутом Райану Бейдеру. Еще раньше были две победы и такое же поражение нокаутом от Мэтта Митриона. Не самая удачная серия в карьере Емельяненко.
Что надо знать о его сопернике?
Куинтону Джексону 41 год. Он провел больше боев, чем Емельяненко, поэтому и статистика интереснее. У Джексона 38 побед и 13 поражений. 29 сентября 2018-го он победил Вандерлея Сильву техническим нокаутом. До этого у Джексона было два поражения – стабильности в результатах у него нет.
О любви к Емельяненко Джексон говорил еще в 2017-м: «Федор – это мой любимый боец всех времен. Будет неловко, если мне придется с ним подраться. Но турнир есть турнир. Я бы никогда не подписал контракт на бой с Емельяненко, если только мне не заплатят 10 миллионов долларов. За 10 миллионов я и с собственной мамой подерусь. Единственная возможность нашего с Федором боя – это турнир».
Джексон любит не только реальные бои, но и киберспорт. В мае он призывал больше инвестировать в трансляции, улучшать качество звука. «Многие топ-стримеры зарабатывают миллионы долларов. У геймеров дела идут хорошо. Даже в старших классах они создают в играх целые команды. Я вижу, что этого становится еще больше», – рассказывал Джексон.
Самого Джексона называют «Ярость» (Rampage). Прозвище он обычно оправдывает: