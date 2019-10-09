Федор Емельяненко закроет год боем в Японии. Главное

Что надо знать о его сопернике?

Куинтону Джексону 41 год. Он провел больше боев, чем Емельяненко, поэтому и статистика интереснее. У Джексона 38 побед и 13 поражений. 29 сентября 2018-го он победил Вандерлея Сильву техническим нокаутом. До этого у Джексона было два поражения – стабильности в результатах у него нет.

О любви к Емельяненко Джексон говорил еще в 2017-м: «Федор – это мой любимый боец всех времен. Будет неловко, если мне придется с ним подраться. Но турнир есть турнир. Я бы никогда не подписал контракт на бой с Емельяненко, если только мне не заплатят 10 миллионов долларов. За 10 миллионов я и с собственной мамой подерусь. Единственная возможность нашего с Федором боя – это турнир».

Джексон любит не только реальные бои, но и киберспорт. В мае он призывал больше инвестировать в трансляции, улучшать качество звука. «Многие топ-стримеры зарабатывают миллионы долларов. У геймеров дела идут хорошо. Даже в старших классах они создают в играх целые команды. Я вижу, что этого становится еще больше», – рассказывал Джексон.

Самого Джексона называют «Ярость» (Rampage). Прозвище он обычно оправдывает: