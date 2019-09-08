Жаль, что Порье хватило только на 2,5 раунда: выдал мощную серию в голову и почти поймал Хабиба на удушающий

Хабиб Нурмагомедов на UFC 242 в ОАЭ задушил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс в легком весе. Он по-прежнему непобедим: 28-я победа в MMA и 10-я – после сдачи соперника.

1 раунд. Хабиб полностью забрал раунд. Провел три удачных тейкдауна, выходил на удушающие, хорошо работал локтями. Закрывал рот Порье перчатками, чтобы сбить ему дыхание. Порье уверенно выдержал и периодически перебрасывался взглядами с тренером.