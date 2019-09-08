Жаль, что Порье хватило только на 2,5 раунда: выдал мощную серию в голову и почти поймал Хабиба на удушающий
Хабиб Нурмагомедов на UFC 242 в ОАЭ задушил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс в легком весе. Он по-прежнему непобедим: 28-я победа в MMA и 10-я – после сдачи соперника.
1 раунд. Хабиб полностью забрал раунд. Провел три удачных тейкдауна, выходил на удушающие, хорошо работал локтями. Закрывал рот Порье перчатками, чтобы сбить ему дыхание. Порье уверенно выдержал и периодически перебрасывался взглядами с тренером.
2 раунд. Мощное начало от Порье: серия ударов в стойке, после которых Хабиба повело. Он выдержал, ответил Порье рассечением под левым глазом и перевел бой в партер. Пытался выйти на удушающий, но провел не лучший захват.
3 раунд. Главный момент – Порье в начале раунда запрыгнул на Хабиба и провел две попытки гильотины. Обе оказались неудачными и отняли много сил. Хабиб вырвался и перевел на удушающий. Порье терпел несколько минут, но сдался.
Что по цифрам?
- Хабиб провел 8 тейкдаунов – 7 оказались успешными (у Порье – ни одного тейкдауна);
- Хабиб обошел Порье по общему количеству ударов (54 против 30) и по количеству акцентированных ударов (22 против 12);
- Все 12 акцентированных ударов Порье прошли на дистанции, 50% ударов Хабиба (11) – в партере. Ожидаемо;
- Порье трижды проходил защиту Хабиба (Нурмагомедов – ни разу);
- 73% акцентированных ударов (16 из 22) Хабиба шли в голову, Порье по 5 раз бил по ногам и голове.