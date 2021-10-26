Почему Федор Емельяненко никогда не дрался в UFC

Емельяненко продолжает карьеру в 45 лет. И рассказывает, что UFC в нем заинтересован

Федор Емельяненко все еще дерется. На первом турнире Bellator в Москве Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона. По его контракту с Bellator остается еще один бой, но из-за прописанного пункта Емельяненко может завершить карьеру. Решение об этом сам Емельяненко примет вместе с семьей. Мы подробно проясняли ситуацию в отдельном материале:

Что будет дальше с карьерой Федора Емельяненко? Он точно не заканчивает? Кто следующий возможный соперник?

Карьерная статистика Емельяненко – 40 побед и шесть поражений. Он был чемпионом промоушенов Rings и Pride – выступал в Японии, где получил легендарное прозвище «Последний Император». Strikeforse, EFN, M-1 Global, Bellator – в этих организациях Емельяненко тоже проводил несколько боев. Зато в UFC ни разу не подрался, но вел переговоры с Уайтом.

В 2007-м Дэйна Уайт одним из первых запустил теорию о том, что Федор Емельяненко побеждает только слабых соперников. Все происходило в момент, когда развивалась его легендарная десятилетняя победная серия. Уайт призывал Емельяненко подраться с кем-то из бойцов с известным именем для всех. Таким боем в его карьере считается поединок против Тима Сильвии.