Почему Федор Емельяненко никогда не дрался в UFC
Емельяненко продолжает карьеру в 45 лет. И рассказывает, что UFC в нем заинтересован
Федор Емельяненко все еще дерется. На первом турнире Bellator в Москве Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона. По его контракту с Bellator остается еще один бой, но из-за прописанного пункта Емельяненко может завершить карьеру. Решение об этом сам Емельяненко примет вместе с семьей. Мы подробно проясняли ситуацию в отдельном материале:
Что будет дальше с карьерой Федора Емельяненко? Он точно не заканчивает? Кто следующий возможный соперник?
Карьерная статистика Емельяненко – 40 побед и шесть поражений. Он был чемпионом промоушенов Rings и Pride – выступал в Японии, где получил легендарное прозвище «Последний Император». Strikeforse, EFN, M-1 Global, Bellator – в этих организациях Емельяненко тоже проводил несколько боев. Зато в UFC ни разу не подрался, но вел переговоры с Уайтом.
В 2007-м Дэйна Уайт одним из первых запустил теорию о том, что Федор Емельяненко побеждает только слабых соперников. Все происходило в момент, когда развивалась его легендарная десятилетняя победная серия. Уайт призывал Емельяненко подраться с кем-то из бойцов с известным именем для всех. Таким боем в его карьере считается поединок против Тима Сильвии.
Сильвия – чемпион UFC. В 2008 году он встретился с Емельяненко сразу после поражения от Ногейры. Тот бой с Ногерой стал для Сильвии последним в UFC. Бой против Емельяненко завершился для Сильвии через 36 секунд. Он сразу сказал, что Федор Емельяненко – непобедимый мужчина. Сам Емельяненко выразил желание на поединок с Кутюром.
Рэнди Кутюр – мощнейший проект UFC. Кутюр дрался там с первых турниров и оставался аж до 2011 года. На тот момент он считался одним из главных лиц в промоушене. На возможный бой Емельяненко в UFC намекнул и Дэйна Уайт. Поздравил Емельяненко с победой, а потом в привычной манере сказал: «Я хочу, чтобы Федор пришел и дрался с сильнейшими».
Прошло уже 13 лет. Сейчас Федор Емельяненко ссылается на слухи и рассказывает, что Уайт до сих пор хочет провести хотя бы один бой с его участием. Но мир уже изменился. Емельяненко стал русским лицом Bellator и развивает через него карьеру бойцов из команды. UFC и без Емельяненко имеет топовых бойцов и зарабатывает миллионы.
Даже на Fight Pass раньше выходили рассказы о боях Емельяненко:
Почему Федор Емельяненко так и не попал в UFC. Вот все основные версии
🥊 Переговоры начались в 2009 году. Дэйна Уайт выбрал ему соперника – Брока Леснара. Через несколько лет Уайт прояснил, что тогда они не сошлись с менеджерами Емельяненко. Он обвинил в срыве переговоров Вадима Финкельштейна. Якобы именно он и другие люди ошибочно выстраивали карьеру Емельяненко. К самому Емельяненко Уайт претензий не имел.
🥊 Вадим Финкельштейн продвигал свою теорию. По ней Уайт впервые вышел на Емельяненко в 2007-м. Тогда менеджеры не приняли условия, потому что беспокоились за карьеру Емельяненко. Был возможен бой с Кутюром. Позже Финкельштейн говорил, что их выставили сумасшедшими русскими. И обвинял UFC в монополизации – организация мешала выпуску футболок.
🥊 Тот же Финкельштейн раскрывал ситуацию в других интервью. UFC звал Емельяненко на полноценный контракт. По нему Емельяненко мог бы драться только внутри промоушена. Это не устраивало его менеджеров. Финкельштейн называл контракт кабальным и ругался, что вместо топ-боев Емельяненко поставят в драки с молодыми бойцами.
🥊 Емельяненко добавлял подробностей в версию Финкельштейна. У них с Уайтом состоялась короткая встреча в 2009-м. Уайт быстро пообещал одно, а по документам получилось другое. Потом они много общались с юристами и вели предметные переговоры, но к решению так и не пришли. Предложение о бое с Леснаром якобы пришло только в момент паузы у Емельяненко.
🥊 Напоминаем о паузе. Летом 2012 года у Федора Емельяненко умер отец. За два месяца до этого Емельяненко нокаутировал Педро Хиззо. Следующий бой он провел только в декабре 2015 года, когда поступило предложение из японского Rizin. Уайт говорил, что на срыв переговоров повлияла именно смерть отца. Емельяненко это опровергал.
🥊 В 2016 году Дэйна Уайт снова вел переговоры с Емельяненко. Тогда о них тоже высказывался сам Емельяненко. Он рассказал, что Уайт отказался брать в промоушен всю его команду. UFC хотел видеть одного Емельяненко и договаривался о его гонораре. Уже в 2021 году Емельяненко вспомнил тот разговор: «Мне жестко ответили, что заинтересованы только во мне».
Емельяненко много раз подчеркивал, что для Дэйны Уайта важнее всего деньги. Подтверждение об этом было и от Уайта. Мы вспоминали это в материале о заработке Емельяненко за бой на Bellator 269. Емельяненко получил от Уайта предложение, которое не соответствовало рынку. Босс UFC даже порадовался, когда пришел отказ.
Получается один общий вывод. Уайт и Емельяненко вели переговоры несколько раз, но последнее предложение было пять лет назад. Сначала они не сходились по условиям контракта, потом – по желаниям. Емельяненко уже несколько лет занимается развитием карьеры других бойцов, а UFC отказался от подписания всей его команды. Поэтому ничего не вышло.
Бывший боец UFC Даниэль Кормье в октябре разжег обстановку, когда высказался о перспективах Емельяненко в промоушене. Он рассказал, что UFC реально занимался переговорами в 2009-2011 годах. И даже тогда Емельяненко не победил бы лучших бойцов, хотя и находился в прайме. Кормье сказал: «В лучшем случае он был бы средним бойцов в UFC». Но уже это опроверг.
Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл