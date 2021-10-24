Емельяненко – Джонсон
Bellator
Bellator 269
Федор Емельяненко
Тимоти Джонсон
Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл
2 часа назад
Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Бой продлился 106 секунд. Емельяненко победил нокаутом.
Так прошли еще пять его боев:
- 2019. Куинтон Джонсон – победа нокаутом
- 2019. Райан Бейдер – поражение техническим нокаутом
- 2018. Чел Соннен – победа техническим нокаутом
- 2018. Фрэнк Мир – победа нокаутом
- 2017. Мэтт Митрион – поражение техническим нокаутом
В июне 2016 года Емельяненко победил Мальдонадо судейским решением. Всего за карьеру он имеет 40 побед и шесть поражений. Емельяненко 45 лет.
Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном бою на турнире Bellator 269
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые