Емельяненко – Джонсон
Bellator
Bellator 269
Федор Емельяненко
Тимоти Джонсон
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#Емельяненко – Джонсон #Федор Емельяненко #Bellator #Тимоти Джонсон #Bellator 269

Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл

2 часа назад

Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Бой продлился 106 секунд. Емельяненко победил нокаутом.

Так прошли еще пять его боев:

  • 2019. Куинтон Джонсон – победа нокаутом
  • 2019. Райан Бейдер – поражение техническим нокаутом
  • 2018. Чел Соннен – победа техническим нокаутом
  • 2018. Фрэнк Мир – победа нокаутом
  • 2017. Мэтт Митрион – поражение техническим нокаутом

В июне 2016 года Емельяненко победил Мальдонадо судейским решением. Всего за карьеру он имеет 40 побед и шесть поражений. Емельяненко 45 лет.

Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном бою на турнире Bellator 269

Источник:
FightTime
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