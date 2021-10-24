Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл

Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Бой продлился 106 секунд. Емельяненко победил нокаутом.

Так прошли еще пять его боев:

2019. Куинтон Джонсон – победа нокаутом

2019. Райан Бейдер – поражение техническим нокаутом

2018. Чел Соннен – победа техническим нокаутом

2018. Фрэнк Мир – победа нокаутом

2017. Мэтт Митрион – поражение техническим нокаутом

В июне 2016 года Емельяненко победил Мальдонадо судейским решением. Всего за карьеру он имеет 40 побед и шесть поражений. Емельяненко 45 лет.

Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном бою на турнире Bellator 269