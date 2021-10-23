Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном бою на турнире Bellator 269

В Москве завершился турнир Bellator 269. Это первый турнир Bellator, который проходил в России.

Главный бой Bellator 269 – Федор Емельяненко против Тимоти Джонсона. Поединок продлился 106 секунд и завершился в первом раунде. Емельяненко нокаутировал Джонсона.

Федору Емельяненко 45 лет. Он не дрался с декабря 2019 года. Теперь у Емельяненко есть 40 побед и шесть поражений в профессиональной карьере.

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