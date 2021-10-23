Усман Нурмагомедов выиграл бой удушающим приемом на турнире Bellator 269

Усман Нурмагомедов участвовал в турнире Bellator 269. Это первый турнир Bellator, который проходит в России.

Нурмагомедов победил Патрика Пиетилу в первом раунде. Он исполнил удушающий прием на последней минуте.

Статистика Усмана Нурмагомедова – 14 побед и 0 поражений. Это его третий бой в Bellator. На его бою присутствовал Хабиб Нурмагомедов.

Сразу после боя Усман Нурмагомедов попросил у Bellator следующего соперника из топ-10.