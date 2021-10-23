Усман Нурмагомедов
Bellator
Bellator 269
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#Усман Нурмагомедов #Bellator #Bellator 269

Усман Нурмагомедов выиграл бой удушающим приемом на турнире Bellator 269

6 минут назад

Усман Нурмагомедов участвовал в турнире Bellator 269. Это первый турнир Bellator, который проходит в России.

Нурмагомедов победил Патрика Пиетилу в первом раунде. Он исполнил удушающий прием на последней минуте.

Статистика Усмана Нурмагомедова – 14 побед и 0 поражений. Это его третий бой в Bellator. На его бою присутствовал Хабиб Нурмагомедов.

Сразу после боя Усман Нурмагомедов попросил у Bellator следующего соперника из топ-10. 

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Источник:
Гол.ру
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