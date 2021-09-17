Это будет самый волнительный бой Хабиба – он выводит на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его
В Москве организован турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Это совместное мероприятие промоушенов Eagle FC и AMC Fight Nights. Главное событие вечера – бой Шамиля Завурова и Наримана Аббасова. Их статусы для понимания: президент лиги Eagle FC и чемпион AMC Fight Nights в легком весе. Шамиль Завуров этим боем завершает профессиональную карьеру.
Завуров – четвероюродный брат Хабиба. Он помогал ему на тренировках и передавал идеи отца
Шамиль Завуров провел за карьеру 47 боев. Вот его статистика перед последним боем MMA в карьере: 40 побед, шесть поражений, одна ничья. Завуров не проигрывал с 2019 года – имел серию из пяти побед подряд. Его соперник Нариман Аббасов проиграл три раза за 29 боев – последнее поражение вообще было в 2016-м. Абассов выступает за Азербайджан.
Завуров много тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. Так он вспоминал первую тренировку в 13-14 лет: «Абдулманап позвал маленького Хабиба и сказал, чтобы он сделал «забегание». Он сделал очень хорошо, а я в отличие от него был «деревянным» и сделал это с трудом. После этого я начал каждый день ходить к Абдулманапу, в их домашний спортзал».
В 2020-м Завуров показывал в инстаграме архивное фото с первых лет карьеры – из 2005-го. Тогда он уже проходил сборы под руководством Абдулманапа Нурмагомедова, но подготовка строилась тяжело. Завуров писал: «Это то время, когда еще денег не было на беговые кроссовки». Хабиб говорил в документальном фильме, что Завуров с тех времен никак не изменился.
СМИ по-разному пишут о родственных связях Хабиба Нурмагомедова и Шамиля Завурова. Чаще всего Завуров называется его двоюродным братом или троюродным братом. А так о нем рассказывал в автобиографии сам Хабиб: «Самым старшим из нас был Шамиль Завуров. Сын троюродного брата моего отца». Получается, что Завуров – четвероюродный брат Хабиба.
На фото выше показана база Али Алиева. Хабиб тоже упоминал ее в автобиографии и рассказывал, что занимался там вместе с Завуровым. Брал с него пример, а сам Шамиль Завуров показывал остальным воспитанникам Абдулманапа Нурмагомедова приемы из разных направлений. Например, открыл для них ушу-саньда – вид спорта с уклоном в удары.
Завуров позвал бойцов на тренировки в другой зал – там Хабиб учился не только бороться, но и ставил себе удар. Так Хабиб Нурмагомедов охарактеризовал Шамиля Завурова в автобиографии: «Он – трудяга и воин. Все мы тренировались с оглядкой на него. Шамиль был своеобразным продолжением отца в нашем молодом, точнее юношеском коллективе».
Есть и история о подготовке Хабиба к первому профессиональному бою. Тогда он дрался вместе с Завуровым на одном турнире: «Сам факт, что я дерусь вместе с Шамилем Завуровым – парнем, на глазах и порой на руках которого я вырос, – был достаточно сильной мотивацией. Шамиль тогда сносил всех. Это было похоже на ураган».
Завуров выиграл бой у Алексея Гончара, а потом повел к рингу Хабиба. Во время его поединка с Вусалом Байрамовым Завуров оставался секундантом Хабиба. Он же настраивал его перед боем, который тогда проходил на боксерском ринге. Никакого октагона в Полтаве в 2008 году не было. Сам Завуров начал профессиональную карьеру еще в 2004-м, поэтому уже считался опытным.
Хабиб связан с Украиной: выиграл там первые бои, ему пять раз отказывали в гражданстве, хочет в Полтаве спорткомплекс
Хабиб рассказывал, что всегда чувствовал себя спокойно, когда во время боя его секундантом был Завуров. Его слова: «Шамиль может дать очень уместный и трезвый совет в перерыве между раундами, причем он советует делать то, что, на его взгляд, у меня всегда хорошо получалось». Уже во время успешной карьеры в UFC Хабиб по-прежнему работал с Завуровым в зале.
Теперь Завуров работает в организации Хабиба. И помогает не ссориться с Рамзаном Кадыровым
Мы подробно рассказывали эту историю в отдельном материале. Еще в 2020 году Хабиб выкупил промоушен, где его отец ранее был почетным президентом. И создал новый бренд, который теперь называется Eagle Fighting Championship (EFC или Eagle FC). Тогда же он поставил президентом Шамиля Завурова, который до этого дрался в промоушене под его старым названием.
Завуров рассказывал, что в новой роли стал чаще пропускать тренировки из-за организационных дел. Хабиб и Завуров вместе представляют промоушен на различных мероприятиях, но у них четкое разделение обязанностей. Хабиб – владелец лиги, Завуров – ее президент. Есть и взаимодействие с UFC: если для бойца поступает предложение, EFC его отпускает.
Интересно, что сам Завуров никогда не выступал в UFC. Зато был на престижных турнирах M-1 Global и попадал в число лучших бойцов полусреднего веса из СНГ. На последних турнирах Завуров представлял бойцовский клуб «Ахмат». Он давно дружит с Рамзаном Кадыровым – даже вместе с Хабибом ходил к нему на встречу. И показывал подарки для Хабиба:
Рамзан Кадыров переживает за каждый бой Шамиля Завурова. Вот часть из его послания в инстаграме для Завурова после одного из поражений: «Шамиль. Ты не повержен! Просто Всевышний решил испытать твою волю и терпение. Ты не проиграл, Шамиль. Просто твой любимый зал не хочет отпускать тебя, он жаждет твоего праведного пота, что ты проливал в нем реками».
Такая дружба пригодилась Завурову, когда Хамзат Чимаев неожиданно бросил вызов уже завершившему карьеру Хабибу. Все происходило в инстаграме Размана Кадырова. Сам Кадыров там же назвал Хабиба проектом UFC. Именно Завуров помог избежать публичного конфликта, который стал набирать обороты. Потом признавался: «Кто говорил с Кадыровым? Я».
Хабиб уговаривал Завурова завершить карьеру. И всегда поддерживал его после неудач
Хабиб написал в инстаграме за сутки до боя Завурова: «Сегодня Лев выйдет на свою последнюю охоту. Я не помню, когда еще я так волновался перед каким-либо боем». Еще раньше Хабиб рассказывал, что принимает участие в подготовке Завурова. «Мы все учились у Шамиля Завурова долгие годы. А теперь мы готовим его к последнему бою в карьере», – писал Хабиб.
Хабиб постоянно поддерживал Завурова, если у него что-то не получалось: «Спорт – это соревнование и конкуренция. Один выигрывает, а другой проигрывает. И это далеко не самое главное в жизни. Главное, что по жизни ты настоящий мужчина и преданный брат». Он вспоминал, что знает Завурова всю жизнь. И даже показывал такое архивное фото:
Хабиб шутливо предлагал Завурову подраться с Дэйной Уайтом. Так можно было бы организовать совместный бой Eagle FC и UFC. На примере Завурова Хабиб показывал, что президент лиги способен выйти на реальный поединок. Сам Завуров в июне 2021 года провел бой в Eagle FC, где уже тогда был президентом. И победил Рикардо Тирлони техническим нокаутом.
Во взаимоотношениях Хабиба и Завурова раньше случались тяжелые разговоры. Хабиб советовал Завурову завершить карьеру, потому что давит возраст. Завуров отказывался и искал для себя соперников высокого уровня. Выбрал такого даже на заключительный бой. Теперь же даже Хабиб назвал Аббасова бойцом, которого считают фаворитом в бою с Завуровым.
Завершение карьеры на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова сам Завуров анонсировал еще в июне. Его мотивация – победить в честь учителя. Есть и объяснение по решению о завершении карьеры: «Была бы моя воля, выступал бы еще пять лет. Близким тяжело смотреть, находиться рядом». Хотя даже в 37 лет Шамиль Завуров находится в хорошей форме.