Это будет самый волнительный бой Хабиба – он выводит на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его

Завуров – четвероюродный брат Хабиба. Он помогал ему на тренировках и передавал идеи отца

Шамиль Завуров провел за карьеру 47 боев. Вот его статистика перед последним боем MMA в карьере: 40 побед, шесть поражений, одна ничья. Завуров не проигрывал с 2019 года – имел серию из пяти побед подряд. Его соперник Нариман Аббасов проиграл три раза за 29 боев – последнее поражение вообще было в 2016-м. Абассов выступает за Азербайджан.

Завуров много тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. Так он вспоминал первую тренировку в 13-14 лет: «Абдулманап позвал маленького Хабиба и сказал, чтобы он сделал «забегание». Он сделал очень хорошо, а я в отличие от него был «деревянным» и сделал это с трудом. После этого я начал каждый день ходить к Абдулманапу, в их домашний спортзал».

В 2020-м Завуров показывал в инстаграме архивное фото с первых лет карьеры – из 2005-го. Тогда он уже проходил сборы под руководством Абдулманапа Нурмагомедова, но подготовка строилась тяжело. Завуров писал: «Это то время, когда еще денег не было на беговые кроссовки». Хабиб говорил в документальном фильме, что Завуров с тех времен никак не изменился.