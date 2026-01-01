Шамиль Завуров

Дата рождения
4 июля 1984 г.
Инфо
Профессиональный боец смешанного стиля из России
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Шамиль Завуров проиграл последний бой в карьере в MMA. Его секундантом был Хабиб
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Это самый волнительный бой Хабиба – он вывел на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его
#Шамиль Завуров
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