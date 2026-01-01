Шамиль Завуров

Дата рождения
4 июля 1984 г.
Инфо
Профессиональный боец смешанного стиля из России
Лента
Материалы
Новости
MMA
Шамиль Завуров проиграл последний бой в карьере в MMA. Его секундантом был Хабиб
#Шамиль Завуров