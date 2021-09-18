Шамиль Завуров
Хабиб Нурмагомедов
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#Шамиль Завуров #Хабиб Нурмагомедов

Шамиль Завуров проиграл последний бой в карьере в MMA. Его секундантом был Хабиб

час назад

Шамиль Завуров и Нариман Аббасов боролись на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Бой завершился нокаутом в первом раунде.

Нариман Аббасов – 27-летний боец из Азербайджана. Он защищал титул Fight Nights, Завуров считался претендентом.

Завурову 37 лет. У него осталось 40 побед в карьере в MMA. Еще у Завурова есть семь поражений и одна ничья. Он рассказывал, что завершит карьеру после этого боя.

Завуров – президент промоушена Eagle FC. Им владеет Хабиб Нурмагомедов. Хабиб был секундантом Завурова в его бою против Аббасова.

Хабиб Нурмагомедов и Шамиль Завуров – родственники. В автобиографии Хабиб называл Завурова сыном троюродного брата отца. Завуров занимался у Абдулманапа Нурмагомедова.

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Источник:
Гол.ру
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