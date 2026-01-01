Абдулманап Нурмагомедов

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MMA
Хабиб показал мультфильм об отце и своей карьере перед боем с Гейджи
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Первые слова Хабиба после смерти отца: «Надеюсь, ты был доволен мною»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Абдулманап Нурмагомедов похоронен в дагестанском селе Кироваул
#Абдулманап Нурмагомедов
MMA
«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта», – Конор написал о смерти отца Хабиба
#Конор Макгрегор
MMA
Путин позвонил Хабибу после смерти Абдулманапа Нурмагомедова
#Абдулманап Нурмагомедов
MMA
Умер отец Хабиба
#Абдулманап Нурмагомедов
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Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев
Хабиб выкупил промоушен, где его отец был почетным президентом. Цель – продвижение бойцов и контракты с UFC
#Хабиб Нурмагомедов
Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»
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#Патимат Нурмагомедова
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Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
#Хабиб Нурмагомедов
💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года
#Хабиб Нурмагомедов
Как и с кем Хабиб готовится к бою с Гейджи – первому после смерти отца
#Хабиб Нурмагомедов
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