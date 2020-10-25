Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после этого Хабиб заплакал, а потом рассказал о завершении карьеры. Просто он пообещал маме, что это будет его последний бой в UFC. Она не хотела, чтобы Хабиб дрался без отца. Хабиб сказал, что выполняет обещание. Заодно посоветовал Джастину Гейджи больше времени проводить с семьей.
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Дальше Хабиб точно не бросит бизнес. Сейчас он вкладывается в различные сферы, потому что так посоветовали умные знакомые. «Интерфакс-туризм» писал, что в феврале 2020 года Хабиб основал в Москве собственную туристическую фирму «Хикмет Травел». Потом в мире наступили ограничения из-за пандемии коронавируса, поэтому бизнес Хабиба сразу забылся.
Еще он занимается сельским хозяйством, потому что родился и вырос в селе. Там он прожил 13 лет – и сам ухаживал за коровами. Сельское хозяйство было бы его первым выбором по видам деятельности, если бы не спортивная карьера. Хабиб считает это возможностью зарабатывать на жизнь. Вкладывается и в парники: готов раздать всем огурцы и помидоры.
Были слухи, что Хабиб уйдет в политику или вообще станет главой Дагестана. Тогда Хабиб назвал себя достаточно образованным человеком и рассказал, что на это место много более подходящих кандидатов. Хабиб сослался на полное отсутствие руководящего опыта: он есть только по работе в зале, где хотя бы можно дать полезную подсказку.
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Хавьер Мендес долго был вторым тренером Хабиба, а перед боем с Гейджи вышел на ведущую роль в подготовке. «Знаю одно: он хочет продолжить наследие своего отца и сам уже является отличным тренером. Он занимается этим на протяжении последних четырех-пяти лет. Он помогал тренировать своего двоюродного брата Ислама и других восходящих звезд», – говорил Мендес.
Теперь он уже конкретно написал в инстаграме, что Хабиб станет великим тренером. И прямо сейчас поможет Мендесу в воспитании великих чемпионов:
Интересно, что Ислам Махачев до этого рассказывал, что только у Хабиба получится встать во главе команды после смерти отца. В будущем он мог бы полноценно заменить Абдулманапа Нурмагомедова и успешно тренировать. Только Махачев считал, что этого не произойдет: «Будет ли он этим заниматься? Думаю, что нет. Хабиб всю жизнь в спорте и устал от этого».
В августе Хабиб размышлял, что сам уже не видит себя простым тренером без дополнительных привилегий. Тогда он объяснял, что не хотел бы ограничивать себя обычной тренерской работой. И делал отсылку к деятельности Абдулманапа Нурмагомедова: «Даже отец в последние годы был уже больше не тренер, а общественный деятель».
Важно, что Хабиб точно продолжит деятельность отца по развитию его спортивной школы. Он говорил, что скоро у нее откроется еще один филиал – это будет высокогорный лагерь с максимальной вместимостью для занятий на сотню человек. На базе этого лагеря откроется еще и детский, куда ребята будут приезжать летом для занятий единоборствами.
На завершение своей профессиональной карьеры Хабиб намекал еще в сентябре. Тогда он пришел на интервью к «Матч ТВ» и оценил возможности своего здоровья. Объяснил, что в 35-40 лет уже невозможно сохранять топ-форму и драться без ущерба для тела в легком весе. Еще Хабиб признал: за всю карьеру он получил очень мало урона во время боев – и это везение.
Хабиб уходит уже в 32 года. Вот так:
✔️ Имеет статистику 29-0 в профессиональных боях MMA.
✔️ Обладает титулом неоспоримого чемпиона в легком весе UFC.
✔️ Взял титул в 2018 году, а потом защитил его три раза.
✔️ Пока второй (будет первым) в рейтинге бойцов UFC без деления на категории.