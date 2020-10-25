Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после этого Хабиб заплакал, а потом рассказал о завершении карьеры. Просто он пообещал маме, что это будет его последний бой в UFC. Она не хотела, чтобы Хабиб дрался без отца. Хабиб сказал, что выполняет обещание. Заодно посоветовал Джастину Гейджи больше времени проводить с семьей.

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Дальше Хабиб точно не бросит бизнес . Сейчас он вкладывается в различные сферы, потому что так посоветовали умные знакомые. «Интерфакс-туризм» писал, что в феврале 2020 года Хабиб основал в Москве собственную туристическую фирму «Хикмет Травел». Потом в мире наступили ограничения из-за пандемии коронавируса, поэтому бизнес Хабиба сразу забылся.