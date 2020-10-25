Хабиб Нурмагомедов
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UFC 254
Хабиб – Гейджи
Джастин Гейджи
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#Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #UFC 254 #Джастин Гейджи #UFC

Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ

15 часов назад

Как начинался бой Джастина Гейджи и Хабиба. Гейджи выходил под энергичное. Хабиб – под плавную песню про родной Дагестан.

официальный твиттер UFC

Исполнитель этой песни – Сабина Саидова, которая на разных музплатформах известна как SABINA. Песня называется «Дагестан». В ней поется о природах и красотах Дагестана. Она напоминает, что нет ничего лучше и роднее Дагестана. А вот припев:

И по ночам мне снится,

Вся красота, что в Дагестане.

Я буду родиной гордиться,

Ее любить не перестану.

 

И даже за границей

У Дагестанского народа

В сердцах любовь искрится

К своей земле, к своей природе.

С 2016-го Хабиб выходит под нее на бои – с Дарреллом Хорчером, Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой, Элом Яквинтой, Конором, Дастином Порье и Гейджи.

Что известно о Сабине Саидовой – вот уже пять лет она живет в Нью-Йорке вместе с мужем. Теперь в буллитах:

• Написала песню, когда училась в Москве и приехала летом к бабушке на каникулы. Ей предложили исполнить несколько существующих песен про Дагестан. Но они не подходили. Так она решилась на написание новой.

• Подписана SABINA, чтобы ее не путали с другими дагестанскими исполнительницами.

• В США продолжает творческий путь. Считает, что там ее карьера только начинается.

• Говорит, что очень скучает по родине. А песня и популярность вокруг нее постоянно напоминают о Дагестане.

• За эту песню Саидова получила грамоту и полторы тысячи рублей.

• Саидова знает о том, что Хабиб выходил на бои под ее песню. Говорит, что муж активно следит за его выступлениями и UFC в целом.

После боя с Хорчером она говорила:

«Я написала Хабибу в фейсбуке: поздравила, сказала, что я рада, что моя песня его вдохновляет. Потому что я действительно слышала, что эта песня его настраивает перед боем: проводя два месяца в Сан-Хосе, он скучает по своей родине – и эта песня ему в каком-то смысле помогает. После этого мне «ВКонтакте» написал его друг: «Хабиб сидит со мной рядом, он не смог тебе ответить в фейсбуке – и говорит большое спасибо».

Так же, как и вы, они спросили у меня, как эта песня была написана. То есть мы знакомы заочно».

Потом уже появилось совместное селфи.

Клип под песню:

«Дагестан» в вк

«Дагестан» в Яндекс.Музыке

«Дагестан» в Spotify

«Дагестан» в Apple Music

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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