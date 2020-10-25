Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
Как начинался бой Джастина Гейджи и Хабиба. Гейджи выходил под энергичное. Хабиб – под плавную песню про родной Дагестан.
Исполнитель этой песни – Сабина Саидова, которая на разных музплатформах известна как SABINA. Песня называется «Дагестан». В ней поется о природах и красотах Дагестана. Она напоминает, что нет ничего лучше и роднее Дагестана. А вот припев:
И по ночам мне снится,
Вся красота, что в Дагестане.
Я буду родиной гордиться,
Ее любить не перестану.
И даже за границей
У Дагестанского народа
В сердцах любовь искрится
К своей земле, к своей природе.
С 2016-го Хабиб выходит под нее на бои – с Дарреллом Хорчером, Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой, Элом Яквинтой, Конором, Дастином Порье и Гейджи.
Что известно о Сабине Саидовой – вот уже пять лет она живет в Нью-Йорке вместе с мужем. Теперь в буллитах:
• Написала песню, когда училась в Москве и приехала летом к бабушке на каникулы. Ей предложили исполнить несколько существующих песен про Дагестан. Но они не подходили. Так она решилась на написание новой.
• Подписана SABINA, чтобы ее не путали с другими дагестанскими исполнительницами.
• В США продолжает творческий путь. Считает, что там ее карьера только начинается.
• Говорит, что очень скучает по родине. А песня и популярность вокруг нее постоянно напоминают о Дагестане.
• За эту песню Саидова получила грамоту и полторы тысячи рублей.
• Саидова знает о том, что Хабиб выходил на бои под ее песню. Говорит, что муж активно следит за его выступлениями и UFC в целом.
После боя с Хорчером она говорила:
«Я написала Хабибу в фейсбуке: поздравила, сказала, что я рада, что моя песня его вдохновляет. Потому что я действительно слышала, что эта песня его настраивает перед боем: проводя два месяца в Сан-Хосе, он скучает по своей родине – и эта песня ему в каком-то смысле помогает. После этого мне «ВКонтакте» написал его друг: «Хабиб сидит со мной рядом, он не смог тебе ответить в фейсбуке – и говорит большое спасибо».
Так же, как и вы, они спросили у меня, как эта песня была написана. То есть мы знакомы заочно».
Потом уже появилось совместное селфи.
Клип под песню: