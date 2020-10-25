Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ

Исполнитель этой песни – Сабина Саидова, которая на разных музплатформах известна как SABINA. Песня называется «Дагестан». В ней поется о природах и красотах Дагестана. Она напоминает, что нет ничего лучше и роднее Дагестана. А вот припев:

И по ночам мне снится, Вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, Ее любить не перестану. И даже за границей У Дагестанского народа В сердцах любовь искрится К своей земле, к своей природе.

С 2016-го Хабиб выходит под нее на бои – с Дарреллом Хорчером, Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой, Элом Яквинтой, Конором, Дастином Порье и Гейджи.

Что известно о Сабине Саидовой – вот уже пять лет она живет в Нью-Йорке вместе с мужем. Теперь в буллитах:

• Написала песню, когда училась в Москве и приехала летом к бабушке на каникулы. Ей предложили исполнить несколько существующих песен про Дагестан. Но они не подходили. Так она решилась на написание новой.

• Подписана SABINA, чтобы ее не путали с другими дагестанскими исполнительницами.

• В США продолжает творческий путь. Считает, что там ее карьера только начинается.