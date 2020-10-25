Прощальная речь Хабиба

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на UFC 254, обнялся с ним, поклонился октагону, заплакал и в победной речи объявил грустное: это был его последний бой в UFC.

Вот главные слова из прощального монолога человека, который уходит непобежденным чемпионом.

«Это был мой последний бой. Я не собираюсь выходить сюда без своего отца. Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. Но я пообещал, что это мой последний бой. Если я дал слово – и должен этому следовать. Сегодня был мой последний бой в UFC. Единственное, что я хочу – чтобы вы, ребята, во вторник поставили меня на первое место в рейтинге бойцов независимо от весовых категорий».

«Спасибо, Джастин. В 2016-м ты мне сильно помог с весогонкой. Это бой, но вне октагона я знаю, что ты отличный человек, что ты заботишься о своих близких. Будь близок со своими родителями, потому что однажды их тоже не станет».

«Я простой парнишка из горного села. Брат сказал, что гугл назвал меня самым обсуждаемым человеком на планете. Я просто не мог поверить в это. Мы просто шли с отцом к чемпионству – и все. У меня даже мысли не было, что все это на мои плечи обрушится».



«Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня один родитель остался – это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить».

Полная речь на видео.