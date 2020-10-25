Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
Хабиб и Гейджи подрались на турнире UFC 254 на бойцовском острове в Абу-Даби 24 октября 2020 года. Цена – титул чемпиона в легком весе. Хабиб победил и сохранил за собой титул чемпиона мира. Сразу после победы он сказал, что это его последний бой. Хабиб закончил карьеру в UFC. Выплаты за бой с Гейджи – его последние деньги за бойцовскую карьеру.
Гарантированный гонорар Хабиба не опустится ниже 10 миллионов долларов. Такую информацию дают «РИА Дагестан» и паблик mma_tm. Там же приведен рейтинг рекордных гонораров в истории UFC, который и возглавляют отчисления Хабибу за бой с Гейджи. Второе место: его доход за бой с Порье (6), третье – гонорар Конора за бой с Серроне (5).
Total Sport обладает другой подтвержденной информацией по гонорарам Хабиба и Гейджи. Раскрытый гонорар Хабиба – 8 миллионов долларов, Гейджи получит 5 миллионов. К общему гонорару каждого из бойцов добавится процент с PPV. У каждого бойца он свой, но предполагаемое дополнение к деньгам Хабиба – 4 миллиона, у Гейджи– миллион.
Хабиб так говорил о деньгах на пресс-конференции перед боем с Гейджи: «Конечно, мои гонорары растут от боя к бою. В этом плане у меня полный порядок с UFC. Я не заламываю цену, но и знаю цену себе. Считаю, что заслуживаю получить за бой с Гейджи больше. За битву с Джастином будет другая сумма, за следующий бой – другая».
Гейджи сказал такое: «За бой с Фергюсоном я получил огромный гонорар, но Хабиб стоит в десять раз больше». Американские СМИ подсчитали, что при таком раскладе Гейджи заработает около 4 миллионов долларов. Только они не учитывали рост и всех остальных доходов, которые пока вообще не раскрываются.
Общая выгода бойцов за этот бой складывается из фиксированного гонорара, спонсорских денег, рекламных отчислений и процента с продажи PPV. Трансляции PPV в UFC – это вид платного показа боя в прямом эфире, который проходит вообще без рекламы. Потом пользователь может еще и пересмотреть поединок в любой момент.
Купить такую трансляцию можно здесь. Бойцы получают с нее определенный процент. Яркий пример – UFC 229, когда 2,4 миллиона человек купили PPV на бой Хабиба и Конора. Общий заработок UFC составил 120 миллионов долларов. В рейтинге продаж платных трансляций выше только поединок Мейвезера и Пакьяо (4,6 миллиона продаж).
Полный заработок бойца за поединок в UFC обычно не раскрывается, но он больше цифр в СМИ. Когда мелькает число в 6 миллионов о доходе Хабиба за бой с Порье, к нему надо добавлять еще несколько миллионов. Это подтверждал менеджер Хабиба Ризван Магомедов: «6 миллионов – это заниженная цифра. Он получил намного больше».
Еще один маленький, но приятный бонус. Хабиб получит премию в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на UFC 254.