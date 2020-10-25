Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи

Total Sport обладает другой подтвержденной информацией по гонорарам Хабиба и Гейджи. Раскрытый гонорар Хабиба – 8 миллионов долларов, Гейджи получит 5 миллионов . К общему гонорару каждого из бойцов добавится процент с PPV. У каждого бойца он свой, но предполагаемое дополнение к деньгам Хабиба – 4 миллиона, у Гейджи– миллион.

Хабиб так говорил о деньгах на пресс-конференции перед боем с Гейджи: «Конечно, мои гонорары растут от боя к бою. В этом плане у меня полный порядок с UFC. Я не заламываю цену, но и знаю цену себе. Считаю, что заслуживаю получить за бой с Гейджи больше. За битву с Джастином будет другая сумма, за следующий бой – другая».

Гейджи сказал такое: «За бой с Фергюсоном я получил огромный гонорар, но Хабиб стоит в десять раз больше». Американские СМИ подсчитали, что при таком раскладе Гейджи заработает около 4 миллионов долларов. Только они не учитывали рост и всех остальных доходов, которые пока вообще не раскрываются.