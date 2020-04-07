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Уф, какой жесткий Гэтжи: постоянные нокауты, мечты о бое с Хабибом, угрозы Уайту («ударю в нос»)
07 апреля, 22:56
Хабиб и Фергюсон снова не подерутся, но UFC 249 состоится на частном острове. Дэйна Уайт уже анонсировал, что бойцы прилетят туда на частных самолетах. Главный поединок вечера 18 апреля – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. Как раз Гэтжи и пригласили на место Хабиба, который застрял в России. Парень с карьерной статистикой 21-2 выйдет на поединок за титул временного чемпиона. К поединку такого уровня он шел последние два года.
- Глава UFC Дэйна Уайт и Джастин Гэтжи часто наезжают друг на друга во время интервью. В январе Уайт сказал, что Гэтжи предлагали много поединков, а он от них постоянно отказывался. Гэтжи отреагировал жестко – назвал ситуацию безумием и объяснил, почему дважды срывался бой с Тони Фергюсоном (один раз по вине Тони). Я не виноват, Уайт все врет – такая философия у Гэтжи примерно по каждой нападке.
- Гэтжи совсем не боится топов. Он уже раньше готовился к бою с Фергюсоном, но все постоянно откладывалось (приветы от Хабиба). Cам Хабиб тоже рассматривал Гэтжи в качестве одного из возможных соперников на предстоящие бои. Если бы не назначение на бой с Фергюсоном, Гэтжи наверняка вообще дрался бы с Конором. При этом Макгрегора он считает трусом, а Фергюсона – человеком с постоянными травмами.
- Мечтой Гэтжи остается именно бой с Хабибом – на него он как раз и выйдет в случае победы над Фергюсоном. В последние месяцы Гэтжи называли одним из неприятных соперников для Хабиба. Вот слова легковеса Дэна Хукера: «Наш спорт – противостояние стилей. Кажется, Джастин Гэтжи сейчас больше остальных опасен для Хабиба».
- Для Дэйны Уайта рвение Гэтжи особенно опасно. Если в ближайшее время вместо Гэтжи с Хабибом во второй раз подерется Конор, у босса UFC будут проблемы. «Я не могу оставить это без внимания. Ударю его в нос, если он заберет эту возможность с моего стола. Я уравновешенный человек и уважаю босса. Но если он попытается это сделать, то начнется война», – ругался Гэтжи. Зато Фергюсона он считает достойным соперником для Хабиба.
- Манера ведения поединка у Гэтжи – быстрый бой на ногах с мощными ударами. В его карьере 21 победа, но главное: сразу 18 из этих поединков закончились досрочно. С поражениями такая же история – оба раза все завершалось для Гэтжи до финального гонга. Если он выигрывает, то вот так (в конце видео зацените фирменное сальто):
Еще один момент из прошлого. Гэтжи планомерно доводит соперника ударами и добивает его вплоть до остановки боя. Такой стиль и называют опасным для Хабиба:
- Соцсети Гэтжи – отдельное развлечение для каждого. В инстаграме он раньше постоянно показывал свою собаку (считал ее здоровее). В твиттере собраны подборки красивых моментов, троллинг и благодарности всем подряд. Даже после поражений Гэтжи называет бои танцами и показывает уважение к сопернику. В обычное время можно посмеяться над Уайтом, когда тот рассказывает о других боях.
- Гэтжи называют одним из самых зрелищных бойцов в промоушене. Это проявляется в октагоне и в многочисленных интервью. Он считает MMA своим любимым делом, но не советует другим людям заниматься единоборствами: «Я бы не рекомендовал этот вид спорта даже своему врагу, но сам я родился и вырос на нем, меня воспитали. Я буду делать это, пока смогу».
- Самодовольство и самоуверенность – главные проблемы Гэтжи. Он объяснил этим свои поражения в боях с Альваресом и Порье. Перед их нокаутирующими ударами Гэтжи доминировал и был опаснее, а потом терял концентрацию в расслабленном состоянии. «Я чувствовал себя чересчур раскованно», – рассказывал Гэтжи. Из-за его стиля Яквинта даже называл Гэтжи камикадзе.
- Еще одно высказывание Гэтжи двухлетней давности – сразу после поражения от Порье: «Парни, как ваши дела? Почему вокруг такие грустные лица? Я оказался в этом виде спорта не для побед и поражений. Я пришел сюда, чтобы вас развлекать. Меня запомнят одним из самых зрелищных бойцов в истории». С того момента Гэтжи пока больше не проигрывал.
- В промоушене у Гэтжи сложилась репутация жесткого парня. За пределами мира единоборств это совершенно другой человек. Джастин Гэтжи имеет степень бакалавра в сфере социальных услуг. Когда с единоборствами все закончится, Гэтжи планирует работу с трудными подростками и молодежью из группы риска.
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