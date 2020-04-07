Уф, какой жесткий Гэтжи: постоянные нокауты, мечты о бое с Хабибом, угрозы Уайту («ударю в нос»)

Хабиб и Фергюсон снова не подерутся, но UFC 249 состоится на частном острове. Дэйна Уайт уже анонсировал, что бойцы прилетят туда на частных самолетах. Главный поединок вечера 18 апреля – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. Как раз Гэтжи и пригласили на место Хабиба, который застрял в России. Парень с карьерной статистикой 21-2 выйдет на поединок за титул временного чемпиона. К поединку такого уровня он шел последние два года.

Глава UFC Дэйна Уайт и Джастин Гэтжи часто наезжают друг на друга во время интервью. В январе Уайт сказал, что Гэтжи предлагали много поединков, а он от них постоянно отказывался. Гэтжи отреагировал жестко – назвал ситуацию безумием и объяснил, почему дважды срывался бой с Тони Фергюсоном (один раз по вине Тони). Я не виноват, Уайт все врет – такая философия у Гэтжи примерно по каждой нападке.

Гэтжи совсем не боится топов. Он уже раньше готовился к бою с Фергюсоном, но все постоянно откладывалось (приветы от Хабиба). Cам Хабиб тоже рассматривал Гэтжи в качестве одного из возможных соперников на предстоящие бои. Если бы не назначение на бой с Фергюсоном, Гэтжи наверняка вообще дрался бы с Конором. При этом Макгрегора он считает трусом, а Фергюсона – человеком с постоянными травмами.