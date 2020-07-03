Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов

Когда в 1999 году семья Нурмагомедовых переехала в Махачкалу, Абдулманап запустил секцию по боевому самбо, хотя родители чаще отдавали детей на вольную борьбу. Дефицит спортивных площадок мешал, но помог в становлении тренером. Хабиб вспоминал: «Наличие таких условий, как вода, свет, раздевалки, способствовало привлечению в зал большого количества молодых спортсменов.

Это были и возможность селекции для тренеров, и шанс зарабатывать хоть какие-то деньги для своих семей. Это понимал и отец. Поэтому он разными путями, но всегда обеспечивал эти условия для тех ребят, которые выбрали именно его в качестве тренера». Через пять лет в Махачкале прошел Кубок мира по боевому самбо.

• Нурмагомедов-старший тренировался сам и показывал пример. Хабиб пытался поймать отца на пропуске кросса, но не получалось: «Я хорошо помню время, когда отец вставал каждое утро и непременно отправлялся на пробежку. Каждый вечер, заканчивая тренировку с ребятами в зале, он оставался и вкалывал по полной уже сам. Именно поэтому я не представлял себе ситуации, в которой мог бы нарушить эти правила, проявить недисциплинированность».