Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов
Абдулманап Нурмагомедов – мастер спорта по вольной борьбе, дзюдо и самбо. Он входил в сборную Украины по дзюдо, выигрывал чемпионат Европы, а потом стал топ-тренером, который воспитал 27 чемпионов мира по единоборствам и прокачал Хабиба до главной звезды UFC.
Нурмагомедов учил борцов играть в шахматы, придумал диету для спортсменов и терял килограммы из-за нервов
В 1987 году Абдулманап Нурмагомедов отремонтировал старый сельский клуб с разбитыми окнами, превратил его в спортзал и начал тренерскую карьеру. Чтобы запустить обновленный зал и открыть секцию по вольной борьбе, он продал четырех быков: «У меня больше ничего не было! Только жена, сын Магомед и эти вот бычки. Два взрослых и два молодых. Оставил себе только корову с теленком». Старту секции не мешали ни работа в совхозе, ни тренировки футбольной команды, которая дважды стала чемпионом Дагестана.
Когда в 1999 году семья Нурмагомедовых переехала в Махачкалу, Абдулманап запустил секцию по боевому самбо, хотя родители чаще отдавали детей на вольную борьбу. Дефицит спортивных площадок мешал, но помог в становлении тренером. Хабиб вспоминал: «Наличие таких условий, как вода, свет, раздевалки, способствовало привлечению в зал большого количества молодых спортсменов.
Это были и возможность селекции для тренеров, и шанс зарабатывать хоть какие-то деньги для своих семей. Это понимал и отец. Поэтому он разными путями, но всегда обеспечивал эти условия для тех ребят, которые выбрали именно его в качестве тренера». Через пять лет в Махачкале прошел Кубок мира по боевому самбо.
• Нурмагомедов-старший тренировался сам и показывал пример. Хабиб пытался поймать отца на пропуске кросса, но не получалось: «Я хорошо помню время, когда отец вставал каждое утро и непременно отправлялся на пробежку. Каждый вечер, заканчивая тренировку с ребятами в зале, он оставался и вкалывал по полной уже сам. Именно поэтому я не представлял себе ситуации, в которой мог бы нарушить эти правила, проявить недисциплинированность».
• «Когда ко мне приходят дети, я же их не только тренирую. Учеба и воспитание – это не менее важные вещи. Я хочу, чтобы они вырастали настоящими разносторонними личностями. Чтобы, попав в Америку, могли хоть худо-бедно объясниться на английском…
В шахматы, кстати, учу играть. Это очень дисциплинирует и организует мозги. В бою умение думать не менее важно, чем махать кулаками и душить оппонента». По словам Нурмагомедова, никто из учеников не обыгрывал его в шахматы.
• Для спортсменов Абдулманап Нурмагомедов придумал диету с медом: «Сразу после взвешивания – 300 граммов меда. Потом – финики и бананы. После этого грудинка, курица и бульон. Через четыре часа – тренировка. К моменту начала тренировки спортсмен набирает уже порядка 4 кг. После нее – крепкий чай с лимоном. Затем овощные салаты.
Потом в два часа ночи будим спортсмена – и он должен выпить полтора литра воды за 20 минут. Таким образом, за день Хабиб набирает порядка 12 кг. И не только он – многие другие наши спортсмены тоже с успехом используют эту систему».
• «За время просмотра решающей схватки могу потерять килограмм-другой веса. В ночь после взвешивания и накануне боя вообще никогда не сплю. Ворочаюсь, просчитываю разные варианты...»
Хабиб получал от отца за драки. Он заставлял его проигрывать на турнирах и учиться в школе (английский + деньги за пятерки)
Абдулманап Нурмагомедов привел Хабиба в спорт и хотел, чтобы сын стал олимпийским чемпионом по дзюдо. В три года он делал борцовские мостики, а в 10 – боролся с медвежонком: «Я спросил тогда отца: «А он кусаться не будет?» Тот ответил: «Ты тоже кусай, у тебя тоже есть зубы».
Когда Хабиб учился в школе, отец выставлял его на турниры по разным видам единоборств. Цель – научить сына проигрывать: «Один раз он меня спросил: «Папа, зачем ты это делаешь? Я же проигрываю все время». Я ответил: «Ты проигрываешь, потому что устаешь. Но этот опыт обязательно пойдет тебе на пользу». Мне нужно было, чтобы он понял и прочувствовал, каково это – быть побежденным».
Важное в становлении Хабиба – учеба. Нурмагомедов-старший окончил 10 классов школы с двумя четверками, после службы в армии отучился на бухгалтера-экономиста в Полтаве и требовал от сына стараний в учебе: «В школе кто-то занимался 6 часов – я заставлял Хабиба учиться 9. Свободного вечера после тренировки у него не было. Сидел и учил арабский, английский, аварский…»
Если Хабиб получал за неделю 10+ пятерок, то отец поощрял его деньгами, на которые он покупал себе сладости и игрушечные пистолеты. Абдулманап Нурмагомедов не пропускал родительские собрания и постоянно общался с учителями. Взрослого Хабиба Абдулманап заставлял учить стихи: «Пусть изучит третий и четвертый том Расула Гамзатова в оригинале. Сам переведет с аварского на английский язык и процитирует в Америке, каким должен быть мужчина. Там глубокий смысл!»
Когда Хабибу было 20 лет, Абдулманап Нурмагомедов жестко наказал сына за участие в драке. Абдулманап проезжал мимо парка, где увидел сына, и специально позвонил ему, но тот не взял, когда увидел звонок от отца. Дома ему напомнили об этой ситуации, но он соврал, что не видел звонка: «В этот момент рука отца уже летела в область моего затылка. Бах. Бух. Потолок. Стена. Вновь пол. Голова. Спина. Отец отделал меня, будто я был тренировочным манекеном. Я даже опомниться не успел».