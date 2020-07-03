Абдулманап Нурмагомедов умер из-за осложнений после коронавируса и инсульта. Он лечился больше двух месяцев

3 июля Рамзан Кадыров написал в телеграм-канале: «Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!»

Абдулманапу Нурмагомедову на момент смерти было 57 лет. Он больше двух месяцев лечился от коронавируса, его последствий и других болезней.

Абдулманапа неправильно лечили в Дагестане. Потом – коронавирус, инсульт, последствия

Впервые о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова написал «Рейтинг Букмекеров». Тогда это прокомментировал сам Абдулманап: «Я лежу в больнице, простите». Это было 25 апреля. Уже через день Нурмагомедов рассказывал ТАСС, что чувствует себя хорошо. 28 апреля – сообщение в инстаграме с поздравлением для медицинских работников.