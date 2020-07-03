Абдулманап Нурмагомедов умер из-за осложнений после коронавируса и инсульта. Он лечился больше двух месяцев
3 июля Рамзан Кадыров написал в телеграм-канале: «Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!»
Абдулманапу Нурмагомедову на момент смерти было 57 лет. Он больше двух месяцев лечился от коронавируса, его последствий и других болезней.
Абдулманапа неправильно лечили в Дагестане. Потом – коронавирус, инсульт, последствия
Впервые о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова написал «Рейтинг Букмекеров». Тогда это прокомментировал сам Абдулманап: «Я лежу в больнице, простите». Это было 25 апреля. Уже через день Нурмагомедов рассказывал ТАСС, что чувствует себя хорошо. 28 апреля – сообщение в инстаграме с поздравлением для медицинских работников.
После этого от самого Абдулманапа Нурмагомедова новостей не было. Все обрывочные сообщения о его состоянии шли от друзей и Хабиба. Комментатор Рамазан Рабаданов сразу рассказал, что Абдулманап заболел пневмонией. Еще в конце апреля он сдал тест на коронавирус, а лечение изначально проходило в больнице Махачкалы.
Сначала состояние Абдулманапа действительно было стабильным, но в начале мая резко ухудшилось. Убайдула Усманов рассказывал, что Абдулманапу стало плохо 3 мая. Чуть позже его спецрейсом экстренно доставили в Москву. Источник «СЭ» объяснял, что у Абдулманапа возникли осложнения из-за неправильного лечения в Дагестане.
К середине мая у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус. Тогда же заговорили о 75% поражении легких и других проблемах. Глава FNG Камил Гаджиев винит во всех ухудшениях неправильное лечение в Дагестане: «Я знаю, что он 10 дней лежал, что ему толком помощь не оказывали. Почему не оказывали? Может, не понимали, что это Covid. Может, не было нужных препаратов».
23 июня о состоянии Абдулманапа рассказал Хабиб – он ссылался на последствия коронавируса: «У отца положение до сих пор тяжелое. Он до сих пор в реанимации, сам коронавирус уже позади, но вирус оставил за собой последствия. Хабиб тогда говорил, что у Абдулманапа на фоне коронавируса возникли проблемы с сердцем и почками. Семья готовилась к его длительной реабилитации.
Рамазан Рабаданов первым рассказал о заболевании Абдулманапа Нурмагомедова. Он же в интервью «Чемпионату» говорил о его последних днях жизни: «У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжелая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было».
Mash подтверждает, что Абдулманап перенес инсульт, а потом так и не оправился от последствий.
Дагестан – один из самых проблемных регионов по коронавирусу
По официальной информации в Дагестане выявлено 8025 случаев коронавируса. К 3 июля умерло 386 человек – это больше, чем в большинстве регионов России. Причины проблем: национальные особенности, нехватка тестов и ограниченность медицинских ресурсов.
Реальные цифры по заболеваемости могут быть еще выше – министр здравоохранения республики говорил о смерти 657 человек от внебольничной пневмонии. Они не попали в официальную статистику. Из-за коронавируса в помощь Дагестану даже отправляли МЧС.
«Медуза» публиковала расследование о занижении статистики по коронавирусу в Дагестане. В середине мая на тяжелую ситуацию в регионе обращал внимание даже Владимир Путин.
Его мнение: «Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме. Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому».