Вторая волна эпидемии коронавируса: почему ее ждут, когда будет, как повлияет на спорт
В России еще не закончилась первая волна, почему говорят о второй?
Позиция представителей ВОЗ:
- Вакцины от коронавируса нет и в ближайшее время не будет.
- Новая волна коронавируса начнется раньше, чем появится вакцина.
- Летом ожидают ослабление коронавируса. Точные сроки второй волны пока не называют.
- Вторая волна наступит, когда люди расслабятся и снимут все меры по ограничениям.
Чем опасна вторая волна?
Главное опасение – непредсказуемость. Все более-менее разобрались с действиями прямо сейчас: изоляция и выявление болезни на ранней стадии. Неизвестно, что станет с вирусом осенью-зимой, когда все страны окончательно снимут ограничения. Из-за экономических проблем будет сложнее снова посадить всех по домам, поэтому возникнут новые опасности.
Сейчас есть совершенно разные прогнозы по распространению и силе второй волны. Первый – оптимистичный, его продвигает Китай. Суть в том, что вторая волна коронавируса в стране (скорее всего, и в остальном мире) начнется примерно в ноябре, но будет намного слабее. Иммунитет у переболевших сейчас выработается сразу на несколько лет.
По пессимистичному сценарию все сложнее. Вторая волна может быть сильнее первой из-за непрогнозируемого распространения вируса. Все может пойти слишком стремительно. Здесь все тоже сводится к экономическим вопросам: вторая волна коронавируса может серьезно повлиять на пострадавшую экономику. Надеяться опять будут только на врачей и их реакцию (не факт, что с поддержкой).
Какие меры принимает Китай?
Китай раньше справился с массовым заражением коронавирусом, поэтому на его меры сейчас смотрят остальные страны мира. Футболист Халк уже рассуждает о возвращении к нормальной жизни и радуется открытым ресторанам. Снимаются ограничения в регионах, которые только недавно жили в условиях полного запрета на перемещения и массовые скопления людей.
В Китае все постепенно возвращается в норму, но со смягчением мер там никуда не торопятся. С 1 июня вступят в силу дополнительные поправки к правилам безопасности: каждого человека с признаками болезни и кашлем обяжут носить маску. За невыполнение угрожают денежными штрафами. Все это нужно, чтобы не заставлять людей снова садиться по домам.
Сейчас в Китае реально опасаются второй волны эпидемии коронавируса, поэтому точечно отслеживают любое повышение заболеваемости. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян временно приостановили работу закусочных. В материковом Китае подозревают, что большинство новых случаев завозится и распространяется именно из этого места.
Если футбол, то теперь всегда без зрителей?
Инсайдер Танкреди Палмери писал, что итальянское правительство прорабатывает сценарий на матчи без зрителей до 2021 года. Это было еще в середине апреля, а в момент окончательной отмены некоторых чемпионатов стало еще актуальнее. Итальянские клубы голосуют за скорое возобновление чемпионата, но о зрителях на трибунах в ближайшее время никто не думает.
В Испании похожая ситуация – по оптимистичному сценарию зрители на трибуны вернутся ближе к ноябрю. Пессимистичное развитие событий: четыре этапа возобновления спорта сорвутся, а фанаты придут на футбол не раньше января-февраля. Италия и Испания похожи по последствиям от коронавируса, поэтому наверняка примут похожие меры.
При нормальном развитии событий сезон в немецкой Бундеслиге возобновят 15 мая. Доиграют точно без зрителей, а дальше все зависит от возможных ограничений. Карантин там уже смягчили, но запрет на массовые мероприятия продлили до 31 августа. Спорт тесно взаимосвязан с решениями на государственном уровне – по зрителям на матчах как раз туда.
Как еще все это повлияет на мировой спорт?
Уже весной мы видели, что означают государственные ограничения для всего спорта. Дэйна Уайт в апреле почти организовал турнир UFC, но в последний момент на него надавили и все сорвалось. Французские и голландские клубы уже выстроили план по летнему возобновлению сезона, но даже спортивные мероприятия без зрителей в этих странах запретили до сентября.
Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни вообще озвучил совершенно новую мысль: организация думает о новом календаре игр с учетом необычных дат чемпионата мира в Катаре. Это означает, что футбол может перейти на систему весна-осень. Актуальное решение в условиях возможного смещения дат старта следующего сезона. Проект подготовят уже в ближайшее время.
Основной задачей для всего спорта остается завершение текущего сезона. Даты следующего подгонят под ситуацию с коронавирусом без ущерба для командных результатов. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн уже подтвердил смещение старта следующего сезона на ноябрь-декабрь. «Это не гонка, где надо прийти первыми», – сказал он.