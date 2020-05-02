Вторая волна эпидемии коронавируса: почему ее ждут, когда будет, как повлияет на спорт

По пессимистичному сценарию все сложнее. Вторая волна может быть сильнее первой из-за непрогнозируемого распространения вируса. Все может пойти слишком стремительно. Здесь все тоже сводится к экономическим вопросам: вторая волна коронавируса может серьезно повлиять на пострадавшую экономику. Надеяться опять будут только на врачей и их реакцию (не факт, что с поддержкой).

Какие меры принимает Китай?

Китай раньше справился с массовым заражением коронавирусом, поэтому на его меры сейчас смотрят остальные страны мира. Футболист Халк уже рассуждает о возвращении к нормальной жизни и радуется открытым ресторанам. Снимаются ограничения в регионах, которые только недавно жили в условиях полного запрета на перемещения и массовые скопления людей.

В Китае все постепенно возвращается в норму, но со смягчением мер там никуда не торопятся. С 1 июня вступят в силу дополнительные поправки к правилам безопасности: каждого человека с признаками болезни и кашлем обяжут носить маску. За невыполнение угрожают денежными штрафами. Все это нужно, чтобы не заставлять людей снова садиться по домам.

Сейчас в Китае реально опасаются второй волны эпидемии коронавируса, поэтому точечно отслеживают любое повышение заболеваемости. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян временно приостановили работу закусочных. В материковом Китае подозревают, что большинство новых случаев завозится и распространяется именно из этого места.