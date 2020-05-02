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#коронавирус #Футбол #Хоккей

Вторая волна эпидемии коронавируса: почему ее ждут, когда будет, как повлияет на спорт

02 мая, 19:28
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

В России еще не закончилась первая волна, почему говорят о второй?

Позиция представителей ВОЗ:

  • Вакцины от коронавируса нет и в ближайшее время не будет.
  • Новая волна коронавируса начнется раньше, чем появится вакцина.
  • Летом ожидают ослабление коронавируса. Точные сроки второй волны пока не называют.
  • Вторая волна наступит, когда люди расслабятся и снимут все меры по ограничениям.

Чем опасна вторая волна?

Главное опасение – непредсказуемость. Все более-менее разобрались с действиями прямо сейчас: изоляция и выявление болезни на ранней стадии. Неизвестно, что станет с вирусом осенью-зимой, когда все страны окончательно снимут ограничения. Из-за экономических проблем будет сложнее снова посадить всех по домам, поэтому возникнут новые опасности.

Сейчас есть совершенно разные прогнозы по распространению и силе второй волны. Первый – оптимистичный, его продвигает Китай. Суть в том, что вторая волна коронавируса в стране (скорее всего, и в остальном мире) начнется примерно в ноябре, но будет намного слабее. Иммунитет у переболевших сейчас выработается сразу на несколько лет.

Keystone Press Agency/Global Look Press

По пессимистичному сценарию все сложнее. Вторая волна может быть сильнее первой из-за непрогнозируемого распространения вируса. Все может пойти слишком стремительно. Здесь все тоже сводится к экономическим вопросам: вторая волна коронавируса может серьезно повлиять на пострадавшую экономику. Надеяться опять будут только на врачей и их реакцию (не факт, что с поддержкой).

Какие меры принимает Китай?

Китай раньше справился с массовым заражением коронавирусом, поэтому на его меры сейчас смотрят остальные страны мира. Футболист Халк уже рассуждает о возвращении к нормальной жизни и радуется открытым ресторанам. Снимаются ограничения в регионах, которые только недавно жили в условиях полного запрета на перемещения и массовые скопления людей.

В Китае все постепенно возвращается в норму, но со смягчением мер там никуда не торопятся. С 1 июня вступят в силу дополнительные поправки к правилам безопасности: каждого человека с признаками болезни и кашлем обяжут носить маску. За невыполнение угрожают денежными штрафами. Все это нужно, чтобы не заставлять людей снова садиться по домам.

Сейчас в Китае реально опасаются второй волны эпидемии коронавируса, поэтому точечно отслеживают любое повышение заболеваемости. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян временно приостановили работу закусочных. В материковом Китае подозревают, что большинство новых случаев завозится и распространяется именно из этого места.

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Если футбол, то теперь всегда без зрителей?

Инсайдер Танкреди Палмери писал, что итальянское правительство прорабатывает сценарий на матчи без зрителей до 2021 года. Это было еще в середине апреля, а в момент окончательной отмены некоторых чемпионатов стало еще актуальнее. Итальянские клубы голосуют за скорое возобновление чемпионата, но о зрителях на трибунах в ближайшее время никто не думает.

В Испании похожая ситуация – по оптимистичному сценарию зрители на трибуны вернутся ближе к ноябрю. Пессимистичное развитие событий: четыре этапа возобновления спорта сорвутся, а фанаты придут на футбол не раньше января-февраля. Италия и Испания похожи по последствиям от коронавируса, поэтому наверняка примут похожие меры.

При нормальном развитии событий сезон в немецкой Бундеслиге возобновят 15 мая. Доиграют точно без зрителей, а дальше все зависит от возможных ограничений. Карантин там уже смягчили, но запрет на массовые мероприятия продлили до 31 августа. Спорт тесно взаимосвязан с решениями на государственном уровне – по зрителям на матчах как раз туда.

www.imago-images.de/Global Look Press

Как еще все это повлияет на мировой спорт?

Уже весной мы видели, что означают государственные ограничения для всего спорта. Дэйна Уайт в апреле почти организовал турнир UFC, но в последний момент на него надавили и все сорвалось. Французские и голландские клубы уже выстроили план по летнему возобновлению сезона, но даже спортивные мероприятия без зрителей в этих странах запретили до сентября.

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни вообще озвучил совершенно новую мысль: организация думает о новом календаре игр с учетом необычных дат чемпионата мира в Катаре. Это означает, что футбол может перейти на систему весна-осень. Актуальное решение в условиях возможного смещения дат старта следующего сезона. Проект подготовят уже в ближайшее время.

Основной задачей для всего спорта остается завершение текущего сезона. Даты следующего подгонят под ситуацию с коронавирусом без ущерба для командных результатов. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн уже подтвердил смещение старта следующего сезона на ноябрь-декабрь. «Это не гонка, где надо прийти первыми», – сказал он.

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