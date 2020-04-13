Зачем сдают плазму крови? Как это помогает больным коронавирусом? Почему геям не всегда разрешают донорство?

Везде слышу о переливании плазмы крови. Как это?

Плазма крови – это межклеточная часть кровотока. Ее функции: транспорт веществ, стабилизация кровяного давления и поддержание иммунной системы человека. Именно из-за защитной функции плазму крови и используют в лечении болезней. В плазме содержатся антитела, которые проникают в очаги воспаления и решают проблему.

Метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов применялся еще во время эпидемии испанки в 1918 году. Тогда плазму вводили заболевшим пациентам уже на ранних стадиях болезни. Позже таким методом пользовались при лечении атипичной пневмонии, кори, полиомиелита и других заболеваний.

Переливание плазмы крови – один из методов борьбы с коронавирусом. Здесь надежда в том, что антитела от выздоровевшего человека помогут с укреплением иммунитета заболевшего. Человек получит лишнее время для борьбы с вирусом до перехода к крайней стадии болезни. При этом переливание плазмы крови совсем не гарантирует полное выздоровление.