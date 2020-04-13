Зачем сдают плазму крови? Как это помогает больным коронавирусом? Почему геям не всегда разрешают донорство?
Везде слышу о переливании плазмы крови. Как это?
Плазма крови – это межклеточная часть кровотока. Ее функции: транспорт веществ, стабилизация кровяного давления и поддержание иммунной системы человека. Именно из-за защитной функции плазму крови и используют в лечении болезней. В плазме содержатся антитела, которые проникают в очаги воспаления и решают проблему.
Метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов применялся еще во время эпидемии испанки в 1918 году. Тогда плазму вводили заболевшим пациентам уже на ранних стадиях болезни. Позже таким методом пользовались при лечении атипичной пневмонии, кори, полиомиелита и других заболеваний.
Переливание плазмы крови – один из методов борьбы с коронавирусом. Здесь надежда в том, что антитела от выздоровевшего человека помогут с укреплением иммунитета заболевшего. Человек получит лишнее время для борьбы с вирусом до перехода к крайней стадии болезни. При этом переливание плазмы крови совсем не гарантирует полное выздоровление.
Почему так борются с коронавирусом?
The New York Times ссылается на медицинские исследования и пишет, что даже у выздоровевших людей могут оставаться симптомы коронавируса. Для безопасности окружающих людям рекомендуют быть в самоизоляции 14 дней – столько времени необходимо подождать и для сдачи плазмы крови. Тогда полностью исчезает вероятность, что донор кого-то заразит. Тогда же он может сдать плазму крови. Бывает, что с такой просьбой обращаются сами врачи.
«Плазма от человека, который недавно был инфицирован COVID-19, содержит антитела, которые могут бороться с инфекцией. Первым критерием является получение положительного результата на COVID-19 и свободу от всех симптомов в течение двух недель. Врач должен определить, что человек соответствуют критериям, прежде чем назначить встречу для сдачи», – рассказал доктор Джеймс Александер, медицинский директор Community Blood Center.
Виктор Малеев работает советником директора по научной работе в Роспотребнадзоре. «РИА Новости» опубликовали его объяснение причин использования этого метода: «Полностью заменить лечение переливанием плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели, нельзя. Это вспомогательная процедура, которая используется, когда нет эффективного лекарства».
Кто уже стал донором?
Пока метод плазменного лечения еще тестируется в разных странах. В Нью-Йорке все проходит успешно через испытания в медицинском комплексе Маунт-Синай. Один из первых выздоровевших пациентов вылечился от коронавируса в том числе и с помощью специальной сыворотки с плазмой крови другого человека. Теперь он готов к переливанию собственной плазмы.
Бывший президент USTA (ассоциация тенниса Америки) Катрина Адамс еще в марте перенесла болезнь почти без симптомов. Она нашла в этом плюсы как раз из-за возможности сдать плазму крови: «Хорошая сторона в том, что я стала кандидатом на пожертвование своей плазмы, чтобы спасти жизни других людей. У меня в крови большое количество антител».
В России с этим тоже есть опыт. Певец Стас Михайлов рассказал, что тоже может стать донором плазмы, если это одобрит Роспотребнадзор. 9 апреля Mash публиковал пост о действиях Анастасии Киушкиной. Бывшая участница проекта «Дом-2» стала одним из первых доноров плазмы в России. Через две недели (это период восстановления) она готова пойти на переливание еще раз.
Из-за чего геям часто запрещают донорство?
В США геям запрещали быть донорами крови из-за опасности заражения ВИЧ. В 2015-м установили границу – если секса между мужчинами не было в течение года, можно сдавать кровь. Во время развития эпидемии коронавируса запрет ослабили еще раз: геям разрешается быть донорами при трехмесячном отсутствии секса перед моментом сдачи.
Сенатор штата Сан-Франциско Скотт Винер считает, что запрет нужно отменить совсем: «Это уже не теоретическая проблема дискриминации гомосексуалистов и бисексуалов. Эта политика прямо подрывает наши усилия по борьбе с пандемией Covid-19». Он объясняет, что недопустимо ограничивать геев и бисексуалов в их возможности помочь в борьбе с вирусом.
Такое ограничение действует не везде, да и не всегда мешает: геи часто скрывали ориентацию. «Мы множество раз лгали для того, чтобы только иметь возможность стать донорами крови. Запрет хорош для тех, кто часто меняет сексуальных партнеров, но такое поведение не имеет ничего общего с гомосексуальностью в целом», – еще в 2016-м рассказывал житель Швейцарии. Позже он вообще отказался от донорства.