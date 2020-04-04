Коронавирус в Китае – все. Там открываются города, но остается проблема со спортом

Закрытые города и первые пострадавшие

Люди в Китае первыми пострадали от распространения коронавируса: изначально болезнь обнаружили в городе Ухань. Чтобы не допустить распространения вируса, Китай быстро ввел полный карантин в городах провинции Хубэй – заблокированными оказались около 65 миллионов человек. Всего за десять дней для больных в регионе построили полевой госпиталь – скоро эти меры принесли результат.

Впервые с коронавирусом столкнулись еще в декабре. К началу апреля число заболевших в Китае выросло до 82576 человек. При этом отметку в 80 тысяч Китай преодолел уже 1 марта – такие данные мы взяли с графика РБК. Получается, что основной пик эпидемии страна прошла уже больше месяца назад. За все время в Китае умерли более трех тысяч человек. Экономика, спорт, моральное состояние людей – пострадало все.

4 апреля в Китае – общенациональный день траура по погибшим от COVID-19. Уже утром в этот день прошло трехминутное молчание, прозвучали сирены машин и кораблей. В стране отменили все развлекательные мероприятия. Жители Китая все еще болеют коронавирусом, но каждый день его определяют максимум у нескольких десятков человек. Эти цифры сильно далеки от данных на старте эпидемии.