Коронавирус в Китае – все. Там открываются города, но остается проблема со спортом
Закрытые города и первые пострадавшие
Люди в Китае первыми пострадали от распространения коронавируса: изначально болезнь обнаружили в городе Ухань. Чтобы не допустить распространения вируса, Китай быстро ввел полный карантин в городах провинции Хубэй – заблокированными оказались около 65 миллионов человек. Всего за десять дней для больных в регионе построили полевой госпиталь – скоро эти меры принесли результат.
Впервые с коронавирусом столкнулись еще в декабре. К началу апреля число заболевших в Китае выросло до 82576 человек. При этом отметку в 80 тысяч Китай преодолел уже 1 марта – такие данные мы взяли с графика РБК. Получается, что основной пик эпидемии страна прошла уже больше месяца назад. За все время в Китае умерли более трех тысяч человек. Экономика, спорт, моральное состояние людей – пострадало все.
4 апреля в Китае – общенациональный день траура по погибшим от COVID-19. Уже утром в этот день прошло трехминутное молчание, прозвучали сирены машин и кораблей. В стране отменили все развлекательные мероприятия. Жители Китая все еще болеют коронавирусом, но каждый день его определяют максимум у нескольких десятков человек. Эти цифры сильно далеки от данных на старте эпидемии.
Возвращение спорта отложили, чтобы избежать второй волны
В конце марта казалось, что спорт в Китае уже вот-вот вернется. ESPN даже рассказывал, что иностранные спортсмены обязаны вернуться в Китай до 2 апреля. За возможным возобновлением чемпионата Китая по баскетболу следили и в НБА – там сейчас тоже думают о доигрывании сезона в условиях пандемии коронавируса. Китай подготовил несколько вариантов формата – предполагаемое возвращение баскетбола и футбола обозначили на середину апреля.
Национальное спортивное управление страны 31 марта выпустило директиву: «Для выполнения нашего долга, чтобы остановить ввоз вируса и предотвратить возобновление бытовых инфекций, для уменьшения потока людей и угрозы возвращения COVID-19 мы не будем возобновлять крупные спортивные мероприятия, которые собирают толпы людей».
На это повлиял и перенос летней Олимпиады. Теперь спорт в Китае полноценно возобновится только в июне.
Китай опять живет и помогает другим
- Китай справился с развитием эпидемии, а теперь помогает другим странам (России – тоже). Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что только за неделю Россия купила у Китая 37 миллионов медицинских масок. Потом планируют закупить еще 55 миллионов. Китай посылал самолеты с медикаментами и специалистами в Италию, которая стала центром по заражению коронавирусом в Европе.
- Сейчас в Китае чаще болеют люди, вернувшиеся из Европы – поэтому для них по-прежнему строгая изоляция на пару недель. 20 марта в Китай вернулся футболист Маруан Феллайни. В тот же день у Феллайни подтвердили коронавирус. 27 марта Феллайни еще находился в одной из китайских больниц. «Спасибо за все ваши сообщения. Я все еще в больнице, но с каждым днем становлюсь сильнее», – писал Феллайни.
- Чтобы избежать возвращения эпидемии, власти Китая с 28 марта вообще закрыли границу для иностранцев. Это коснулось даже тех, кто уже имел действительные визы и разрешение на проживание в стране. Уже через несколько дней выдачу виз частично восстановили, но только для некоторых категорий людей. Причина должна быть значимой: работа в сфере экономики, науки и медицины.
- 1 апреля RT публиковал рассказ жителя Уханя о ситуации в городе: «До 8 апреля не все имеют право пользоваться услугами и метро, и кафе. Необходимо показать на своем мобильном телефоне профайл, который показывает, что ты прошел период карантина без каких-либо болезней, то есть ты чист». 8 апреля с городом Ухань официально возобновится транспортное сообщение. Внутри него люди выходят на улицы.
- Из-за закрытия границы у многих спортсменов возникли проблемы с возвращением в страну. Халку и Оскару повезло – оба вернулись в Китай за 11 минут до официального закрытия границы, а теперь сидят на 14-дневном карантине. Халк готовится к возобновлению сезона мотивационными роликами: он закинул в инстаграм видео с собственными голами в разных странах.
- Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро еще в конце марта рассказывал, что с жизнью в Китае снова все нормально. Он отправил 30 тысяч масок и респираторов в неаполитанскую больницу. «Ситуация в Китае дает надежду, что все нормализуется и в Италии», – оптимистично говорил Каннаваро.
В инстаграме он уже выкладывает фотографии с китайских улиц.