«Гол» напоминает: все эти теории лженаучны, бесполезны и иногда вредны.

Коронавирус придуман для проверки вышек 5G-связи

1 апреля Елена Джокович опубликовала в инстаграме ролик, где рассказывалось о возможном происхождении коронавируса. Суть сводилась к тестированию вышек 5G-связи, которые плохо влияют на здоровье людей. Жена Новака Джоковича спрашивала у подписчиков, что они думают о содержании видео. Позже инстаграм сам признал содержание видео ложным – теперь там висит соответствующая пометка.

С Еленой Джокович согласен британский боксер Амир Хан: «Не думаю, что все пошло из Китая. Это ложь. Люди говорят, что они ели летучих мышей и змей. Вы верите в это? Этот коронавирус надоедает мне и всем вам. Но вы не думаете, что все связано с этими вышками 5G. Это искусственная вещь. Ее поместили сюда, а они там все проверяют. Посмотрите на это возведение башен в ночное время. Могу поспорить, что они поставят одну даже у моего дома».

Хан считает, что запуски 3G и 4G совпадали с другими болезнями – атипичной пневмонией и свиным гриппом. При этом он поддержал действия властей и даже сказал, что люди посчитают его сумасшедшим. Новак Джокович публично не говорил о теории Хана и своей жены, но высказался против обязательной вакцинации от коронавируса. А потом объявил о проведении прямого эфира с Шервином Джафари – тот тоже говорил о вреде от вышек 5G-связи.