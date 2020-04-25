Теории заговора вокруг коронавируса. Чушь несут даже звезды: Трамп – про лечение светом, жена Джоковича – про вред 5G
Рунет обсуждает инстаграм-звезду Викторию Боню, которая в аккаунте на 7 миллионов человек рассказывает о теории заговоров и вреде вышек 5G-связи, а потом дает интервью с объяснениями этого.
Это не единственный случай, когда знаменитость с большой аудиторией учит подобным вещам. Такую же теорию заговора продвигает, например, жена Новака Джоковича. Президент США Дональд Трамп вообще говорит о лечении солнечным светом и приеме дезинфицирующих средств через инъекции.
Рассказываем о них.
«Гол» напоминает: все эти теории лженаучны, бесполезны и иногда вредны.
Коронавирус придуман для проверки вышек 5G-связи
1 апреля Елена Джокович опубликовала в инстаграме ролик, где рассказывалось о возможном происхождении коронавируса. Суть сводилась к тестированию вышек 5G-связи, которые плохо влияют на здоровье людей. Жена Новака Джоковича спрашивала у подписчиков, что они думают о содержании видео. Позже инстаграм сам признал содержание видео ложным – теперь там висит соответствующая пометка.
С Еленой Джокович согласен британский боксер Амир Хан: «Не думаю, что все пошло из Китая. Это ложь. Люди говорят, что они ели летучих мышей и змей. Вы верите в это? Этот коронавирус надоедает мне и всем вам. Но вы не думаете, что все связано с этими вышками 5G. Это искусственная вещь. Ее поместили сюда, а они там все проверяют. Посмотрите на это возведение башен в ночное время. Могу поспорить, что они поставят одну даже у моего дома».
Хан считает, что запуски 3G и 4G совпадали с другими болезнями – атипичной пневмонией и свиным гриппом. При этом он поддержал действия властей и даже сказал, что люди посчитают его сумасшедшим. Новак Джокович публично не говорил о теории Хана и своей жены, но высказался против обязательной вакцинации от коронавируса. А потом объявил о проведении прямого эфира с Шервином Джафари – тот тоже говорил о вреде от вышек 5G-связи.
Солнечный свет и дезинфицирующие средства помогут в лечении
«Я хочу, чтобы вы поговорили с врачами и выяснили, есть ли какой-нибудь способ, в котором вы можете применять свет и тепло для излечения», – сказал Дональд Трамп координатору рабочей группы по коронавирусу Дебору Бриксу. Позже он попросил Биркса изучить возможность приема дезинфицирующих средств через инъекции. CNN пишет, что все присутствующие на встрече с Трампом сразу попросили не относиться к его предложениям серьезно.
Солнечный свет так просто никого не вылечит. Применять дезинфицирующие средства внутрь вообще вредно. Высказывания Трампа растащили на мемы – подключились даже спортивные клубы. «Впрыскивайте в вены лед, а не дезинфицирующие средства», – пишет в твиттере баскетбольная «Миннесота». Про лед в венах постоянно говорит игрок «Миннесоты» Д’Анджело Расселл (он и на фотке).
Билл Гейтс создал вирус, чтобы стать богаче
Сооснователь Microsoft миллиардер Билл Гейтс стал еще одной мишенью в теориях заговора. Ему припомнили речь из 2015 года, где Гейтс объяснял главные опасности для всего мирового сообщества. Тогда он рассказал, что мир способна уничтожить глобальная пандемия, а не ядерная война. Теперь люди считают, что коронавирус – это проект Билла Гейтса, способный сделать его еще богаче. Об этом рассказывают в соцсетях.
Сам Билл Гейтс поддерживает все действия врачей и считает, что им надо всячески помогать: «Остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения во время мирового кризиса в здоровье так же опасно, как все это звучит. Их работа замедляет распространение COVID-19. Если эта работа будет остановлена, никакая другая организация не сможет заменить их. Мир нуждается в ВОЗ больше, чем когда-либо».
Коронавирус лечится чесноком, лимоном или горячими ваннами
Подобные теории появляются почти каждый день, поэтому мы объединили их в одну отдельную часть:
- Еще в феврале South China Morning Post рассказал о женщине из провинции Чжэцзян. Она вычитала в интернете, что сырой чеснок помогает от коронавируса. За две недели женщина съела полтора килограмма чеснока и попала в больницу с воспалением горла. Какое-то время она даже не могла говорить. Чеснок от вируса не спасает, но в малых количествах может быть полезным. Та женщина съела в общей сложности 16 головок.
- На место чудодейственного чеснока позже пришли имбирь и лимоны. Цены на эти и другие продукты растут, но их все равно раскупают. Эпидемиологи рассказывают, что от коронавируса они совсем не помогают. Лимонный сок вообще может еще больше раздражать воспаленное горло, поэтому при любых признаках болезни от него лучше вообще воздержаться.
- Горячие ванны – еще один ошибочный способ профилактики коронавируса. От горячей воды можно получить сильные ожоги, а от вируса она гарантированно не спасает. Французские ученые пишут, что вирус гибнет при температуре 92 градуса, если на него воздействовать 15 минут. Поэтому лучше чаще мыть руки водой с мылом и обрабатывать их антисептиками – это будет намного эффективнее.