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- Динамо
- Оренбург
- Уфа
- Тамбов
Так почему четыре коронавирусных истории РПЛ четыре раза закончились по-разному?
Историй вокруг коронавируса клубов РПЛ и их матчей за неделю так много, что многие запутались. Тем более – все четыре эпизода закончились каждый по-своему. Еще раз: четыре истории об одном и том же – но четыре разных развязки. Кажется, что сейчас в лиги нет никакого стандарта. Или все-таки есть? Запутались?
Давайте попробуем еще раз быстро посмотреть на каждое дело и навести фокус на различия.
Коронавирус в «Ростове» – соперник отказался от переноса, но «Ростов» согласился на молодежку
🦠 «Ростов» всем составом с тренерами сел на двухнедельный карантин. Это обязательное требование Роспотребнадзора.
🦠 «Сочи» отказался от переноса, так что «Ростов» привез на матч молодежь.
🦠 Главное: мы уже писали, что регламент РПЛ на тот момент не предусматривал, чтобы клубы решали сами. Но они решили – РПЛ и РФС просто отказались влезать в этот вопрос без их взаимного согласия. Типовая ситуация решалась устно и индивидуально. Да, типовая: РПЛ подчеркивал, что в условиях пандемии коронавирус не считается форс-мажором.
🦠 Игроки «Ростова» до сих пор на карантине. Та же молодежь, вероятно, сыграет и с «Арсеналом».
UPD. На матч вышла основа.
Коронавирус в «Динамо» – соперник согласился на перенос
🦠 «Динамо» за сутки до матча с «Краснодаром» заперлось на базе из-за коронавируса у, вероятно, трех игроков.
🦠 Вспоминаем кейс «Сочи» и «Ростова». Тут клубы договорились о переносе. Хотя пункта в регламенте о силе такого решения до сих пор не было, РПЛ и РФС в этот раз вступили в дело и утвердили перенос.
🦠 Новая дата – 19 июля. Это полуфиналы Кубка России и единственный резервный день для переноса, предусмотренный в рестартном календаре.
Коронавирус в «Уфе» – матч спокойно прошел, а заражение даже не подтвердилось
🦠 История «Уфы» – самая загадочная из четырех. За день до матча и в день матча «Уфа» молчала и ничего не говорила о коронавирусе: клуб спокойно провел матч с «Тамбовом», а из заявки просто пропали несколько игроков, которые были до этого на предыгровой тренировке. В эти два дня история держалась только на инсайдах.
🦠 Вечером следующего дня гендиректор Шамиль Газизов рассказал, что результаты теста одного из игроков сомнительны, и он изолирован. За это мы критиковали «Уфу» в отдельном тексте, потому что в заявлении не было ни доступного объяснения, ни конкретики, ни позиции РПЛ и РФС.
🦠 Позже президент РПЛ Сергей Прядкин все-таки объяснил:
- Да, у одного из игроков сомнительный тест;
- РПЛ все знала до матча, как и местный Роспотребнадзор;
- «Уфа» действовала по его (Роспотребнадзора) рекомендациям;
- Все по регламенту. Роспотребнадзор сказал, что изолировать всю команду не нужно.
🦠 Перед игрой со «Спартаком» тесты всех игроков «Уфы» отрицательные:
Коронавирус в «Оренбурге» – клуб САМ отказался играть молодежкой, а сопернику некуда переносить матч
🦠 В четверг 25 июня «Оренбург» объявил о восьми зараженных. Это 6 игроков + 2 сотрудника. Заболевшие выявились при сдаче тестов в аэропорту, когда клуб вернулся от «Локомотива» (играли в воскресенье). Если что, у «Локо» все ок, хотя для профилактики они самоизолировались на базе.
🦠 «Оренбург», как и «Ростов», всей командой сел на карантин.
🦠 Дальше ветка вариантов такая:
- Либо переносить матч – как «Динамо».
- Либо играть молодежкой – как «Ростов».
🦠 Первый вариант не подойдет: «Оренбургу» не повезло, что им как раз сейчас выпал «Краснодар» – потому что у «Краснодара» уже занята единственная резервная дата календаря
🦠 Второй вариант не подойдет тоже: «Оренбург» не выпустит молодежку. Сам клуб объяснил это так:
- Не хочет рисковать зрителями и участниками матча.
- Молодежная команда не тренировалась и не сыграет достойно.
- Если сыграть, получится еще один скандал (то есть такой же, как у «Сочи»), который повредит имиджу русского футбола и отдельно «Краснодару».
- Плюс спортивный директор Дмитрий Андреев говорил, что молодежка только недавно сдала тесты и еще не знает всех результатов.
🦠 По регламенту, «Оренбург» получит техническое поражение.
Еще раз – о разнице деталей
«Ростов» ≠ «Динамо», потому что их соперники повели себя по-разному (не согласились/согласились).
«Оренбург» ≠ «Динамо», потому что соперник уже физически не мог перенести матч.
«Оренбург» ≠ «Ростов», потому что клуб сам отказался ставить молодежку.
«Уфа» ≠ «Оренбург»+«Ростов»+«Динамо», потому что: 1. в клубе был не положительный, а сомнительный тест; 2. Роспотребнадзор не обязал «Уфу» всем составом садиться на карантин.
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Поняли? Другой вопрос – почему сквозь бюрократию и суету к логическим связям и закономерностям продираются журналисты, а не сама РПЛ.