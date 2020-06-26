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#РПЛ #Футбол #коронавирус #Оренбург #Уфа #Краснодар #Сочи #Динамо #Ростов #Тамбов

Так почему четыре коронавирусных истории РПЛ четыре раза закончились по-разному?

26 июня, 21:30

ТВИТТЕР «АРСЕНАЛА»

Историй вокруг коронавируса клубов РПЛ и их матчей за неделю так много, что многие запутались. Тем более – все четыре эпизода закончились каждый по-своему. Еще раз: четыре истории об одном и том же – но четыре разных развязки. Кажется, что сейчас в лиги нет никакого стандарта. Или все-таки есть? Запутались? 

Давайте попробуем еще раз быстро посмотреть на каждое дело и навести фокус на различия.

Коронавирус в «Ростове» – соперник отказался от переноса, но «Ростов» согласился на молодежку

🦠 «Ростов» всем составом с тренерами сел на двухнедельный карантин. Это обязательное требование Роспотребнадзора.

🦠 «Сочи» отказался от переноса, так что «Ростов» привез на матч молодежь.

🦠 Главное: мы уже писали, что регламент РПЛ на тот момент не предусматривал, чтобы клубы решали сами. Но они решили – РПЛ и РФС просто отказались влезать в этот вопрос без их взаимного согласия. Типовая ситуация решалась устно и индивидуально. Да, типовая: РПЛ подчеркивал, что в условиях пандемии коронавирус не считается форс-мажором.

🦠 Игроки «Ростова» до сих пор на карантине. Та же молодежь, вероятно, сыграет и с «Арсеналом».

UPD. На матч вышла основа.

Коронавирус в «Динамо» – соперник согласился на перенос

🦠 «Динамо» за сутки до матча с «Краснодаром» заперлось на базе из-за коронавируса у, вероятно, трех игроков.  

🦠 Вспоминаем кейс «Сочи» и «Ростова». Тут клубы договорились о переносе. Хотя пункта в регламенте о силе такого решения до сих пор не было, РПЛ и РФС в этот раз вступили в дело и утвердили перенос.

🦠 Новая дата – 19 июля. Это полуфиналы Кубка России и единственный резервный день для переноса, предусмотренный в рестартном календаре.

Коронавирус в «Уфе» – матч спокойно прошел, а заражение даже не подтвердилось

🦠 История «Уфы» – самая загадочная из четырех. За день до матча и в день матча «Уфа» молчала и ничего не говорила о коронавирусе: клуб спокойно провел матч с «Тамбовом», а из заявки просто пропали несколько игроков, которые были до этого на предыгровой тренировке. В эти два дня история держалась только на инсайдах. 

🦠 Вечером следующего дня гендиректор Шамиль Газизов рассказал, что результаты теста одного из игроков сомнительны, и он изолирован. За это мы критиковали «Уфу» в отдельном тексте, потому что в заявлении не было ни доступного объяснения, ни конкретики, ни позиции РПЛ и РФС. 

🦠 Позже президент РПЛ Сергей Прядкин все-таки объяснил:

  • Да, у одного из игроков сомнительный тест;
  • РПЛ все знала до матча, как и местный Роспотребнадзор;
  • «Уфа» действовала по его (Роспотребнадзора) рекомендациям;
  • Все по регламенту. Роспотребнадзор сказал, что изолировать всю команду не нужно.

🦠 Перед игрой со «Спартаком» тесты всех игроков «Уфы» отрицательные:

Коронавирус в «Оренбурге» – клуб САМ отказался играть молодежкой, а сопернику некуда переносить матч 

🦠 В четверг 25 июня «Оренбург» объявил о восьми зараженных. Это 6 игроков + 2 сотрудника. Заболевшие выявились при сдаче тестов в аэропорту, когда клуб вернулся от «Локомотива» (играли в воскресенье).  Если что, у «Локо» все ок, хотя для профилактики они самоизолировались на базе. 

🦠 «Оренбург», как и «Ростов», всей командой сел на карантин. 

🦠 Дальше ветка вариантов такая:

  • Либо переносить матч – как «Динамо».
  • Либо играть молодежкой – как «Ростов».

ФК «ОРЕНБУРГ»

🦠 Первый вариант не подойдет: «Оренбургу» не повезло, что им как раз сейчас выпал «Краснодар» – потому что у «Краснодара» уже занята единственная резервная дата календаря

🦠 Второй вариант не подойдет тоже: «Оренбург» не выпустит молодежку. Сам клуб объяснил это так:

  • Не хочет рисковать зрителями и участниками матча.
  • Молодежная команда не тренировалась и не сыграет достойно.
  • Если сыграть, получится еще один скандал (то есть такой же, как у «Сочи»), который повредит имиджу русского футбола и отдельно «Краснодару».
  • Плюс спортивный директор Дмитрий Андреев говорил, что молодежка только недавно сдала тесты и еще не знает всех результатов.

🦠 По регламенту, «Оренбург» получит техническое поражение. 

Еще раз – о разнице деталей

«Ростов» «Динамо», потому что их соперники повели себя по-разному (не согласились/согласились).

«Оренбург» «Динамо», потому что соперник уже физически не мог перенести матч.

«Оренбург» «Ростов», потому что клуб сам отказался ставить молодежку.

«Уфа» «Оренбург»+«Ростов»+«Динамо», потому что: 1. в клубе был не положительный, а сомнительный тест; 2. Роспотребнадзор не обязал «Уфу» всем составом садиться на карантин.

***

Поняли? Другой вопрос – почему сквозь бюрократию и суету к логическим связям и закономерностям продираются журналисты, а не сама РПЛ. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
Случаи по отдельности
У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»
Так почему матч «Динамо» перенесен, а «Ростова» – нет?
Дело «Уфы» про заболевших максимально непонятно и уходит от любой ясности. Разберем каждый шаг
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