Так почему четыре коронавирусных истории РПЛ четыре раза закончились по-разному?

Историй вокруг коронавируса клубов РПЛ и их матчей за неделю так много, что многие запутались. Тем более – все четыре эпизода закончились каждый по-своему. Еще раз: четыре истории об одном и том же – но четыре разных развязки. Кажется, что сейчас в лиги нет никакого стандарта. Или все-таки есть? Запутались?

Давайте попробуем еще раз быстро посмотреть на каждое дело и навести фокус на различия.

Коронавирус в «Ростове» – соперник отказался от переноса, но «Ростов» согласился на молодежку

🦠 «Ростов» всем составом с тренерами сел на двухнедельный карантин. Это обязательное требование Роспотребнадзора.

🦠 «Сочи» отказался от переноса, так что «Ростов» привез на матч молодежь.

🦠 Главное: мы уже писали, что регламент РПЛ на тот момент не предусматривал, чтобы клубы решали сами. Но они решили – РПЛ и РФС просто отказались влезать в этот вопрос без их взаимного согласия. Типовая ситуация решалась устно и индивидуально. Да, типовая: РПЛ подчеркивал, что в условиях пандемии коронавирус не считается форс-мажором.

🦠 Игроки «Ростова» до сих пор на карантине. Та же молодежь, вероятно, сыграет и с «Арсеналом».

UPD. На матч вышла основа.