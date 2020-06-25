У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»

🦠 24 июня «Локомотив» закрылся на базе в Баковке. По сути − для подстраховки. Сам клуб говорит, что это «из-за участившихся случаев заражения в РПЛ». Гилерме: «Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать».

🦠 Инсайдер Иван Карпов узнал такое: «Локо» самоизолировался из-за Владислава Игнатьева – тот вместе с женой сходил в московский ресторан.

🦠 25 июня «Оренбург» объявил о коронавирусе в клубе: 6 футболистов + 2 сотрудника (спортдиректор клуба Дмитрий Андреев позднее сказал, что заболевших футболистов меньше шести)