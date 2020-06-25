У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»
🦠 24 июня «Локомотив» закрылся на базе в Баковке. По сути − для подстраховки. Сам клуб говорит, что это «из-за участившихся случаев заражения в РПЛ». Гилерме: «Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать».
🦠 Инсайдер Иван Карпов узнал такое: «Локо» самоизолировался из-за Владислава Игнатьева – тот вместе с женой сходил в московский ресторан.
🦠 25 июня «Оренбург» объявил о коронавирусе в клубе: 6 футболистов + 2 сотрудника (спортдиректор клуба Дмитрий Андреев позднее сказал, что заболевших футболистов меньше шести)
🦠 Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал: зараженные изолированы, а региональное отделение Роспотребнадзора расследует дело.
Когда «Оренбург» заболел, если объявил в четверг, а в воскресенье играл с «Локомотивом»?
🦠 В заявлении «Оренбург» выделил, что все зараженные ездили к «Локомотиву», но их тесты на тот момент были отрицательными. Тесты проводились за день до игры.
🦠 Об этом же сказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков: «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо, больных нет».
🦠 Еще раз: «Локо» заявляет, что у них больных нет.
🦠 Тренер «Оренбурга» Константин Парамонов рассказал, что «Оренбург» нашел заболевших, когда прилетел из Москвы и сдавал тесты в аэропорту.
🦠 «Спорт-Экспресс» инсайдит, что все футболисты «Оренбурга» сдали тесты вечером 24 июня. Все из них с отрицательными тестами сидят дома и ждут врачей. Тренировка 25 июня отменена.
Что будет дальше?
🦠 27 июня у «Оренбурга» матч с «Краснодаром». Перенести его нельзя. Потому что единственная резервная дата календаря сейчас – 19 июля, а там у «Краснодара» уже перенес матч с «Динамо», где ранее тоже нашли заболевших.
🦠 Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев говорит: «Возможно, придется сыграть с «Краснодаром» молодежью. Она [с основой не контактировала] даже [вместе с ней] не тренировалась. Вот сейчас собираем ребят в срочном порядке. Всех живых, как говорится. Ждем решения».
Когда появятся новые факты, мы обновим этот материал и закрепим плашку в начале текста.