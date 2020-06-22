Как выглядит русский футбол после коронавируса (маски, перчатки, дезинфекция) – в фотографиях

РПЛ вернулась после самоизоляции. Пока новая реальность русского футбола – 10% от полной посещаемости стадиона, дезинфекционные тоннели, маски и перчатки. Людей на арене дикторы призывали к соблюдению дистанции даже на фанатских секторах. Президент РФС Дюков доволен: «Видим нарушения, но они не носят массовый характер».

Так все это выглядело: