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Как выглядит русский футбол после коронавируса (маски, перчатки, дезинфекция) – в фотографиях
22 июня, 00:11
РПЛ вернулась после самоизоляции. Пока новая реальность русского футбола – 10% от полной посещаемости стадиона, дезинфекционные тоннели, маски и перчатки. Людей на арене дикторы призывали к соблюдению дистанции даже на фанатских секторах. Президент РФС Дюков доволен: «Видим нарушения, но они не носят массовый характер».
Так все это выглядело:
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