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#РПЛ #Футбол #коронавирус

Как выглядит русский футбол после коронавируса (маски, перчатки, дезинфекция) – в фотографиях

22 июня, 00:11

РПЛ вернулась после самоизоляции. Пока новая реальность русского футбола – 10% от полной посещаемости стадиона, дезинфекционные тоннели, маски и перчатки. Людей на арене дикторы призывали к соблюдению дистанции даже на фанатских секторах. Президент РФС Дюков доволен: «Видим нарушения, но они не носят массовый характер».

Так все это выглядело:

ФК «Локомотив»

ФК «Локомотив»

твиттер «Локомотива»

твиттер «Локомотива»

РПЛ

твиттер «Тамбова»

твиттер «Тамбова»

РПЛ

РПЛ

РПЛ

Твиттер ЦСКА

РПЛ

твиттер «Спартака»

твиттер «Арсенала»

РПЛ

твиттер «Арсенала»

твиттер «Рубина»

твиттер «Урала»

твиттер «Урала»

твиттер «Ростова»

РПЛ

РПЛ

ФК «Сочи»

РПЛ

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