«В перчатках тяжело – руки потеют». Кто и как пришел на первый футбол в Москве после самоизоляции
– Вам не страшно?
– Нет.
– Футбол со зрителями – правильно?
– Надо было с самого начала стопроцентную заполняемость обеспечить.
Это фанат ЦСКА Михаила, к которому я рандомно подошел. «Вы считаете, что в метро меньше люди соприкасаются? Весь карантин – это смешно вообще. Мне кажется, люди в метро намного больше заболевают, чем при посещении футбольных матчей», – тоже он.
Русский футбол отличился и вернулся сразу с 10% зрителей – больше Бундеслиги (0), но меньше Сербии (треть стадиона). Вместо переноса игры «Ростова» и «Сочи» в регламенте лига записала сквозную заявку и матч дублем. Итог вы знаете.
Теперь РПЛ вернулась и в Москву – в город с наибольшим числом заболевших коронавирусом (более 200 тысяч), где до сих пор фиксируются по тысяче новых заболевших ежедневно. Вернулся и перенесенный с марта матч ЦСКА и «Зенита».
«Стюарды ходят, разгоняют тех, кто рядом сидит»
Так проходили на стадион футболисты:
За день до матча ЦСКА опубликовал правила поведения для зрителей. Такие:
На игру ЦСКА и «Зенита» приехал президент РФС Александр Дюков. Его впечатления о социальной дистанции на трибунах: «Соблюдение социальной дистанции – очень важное требование. Мы видим нарушения, но радует, что они не носят массовый характер. Рассчитываем на ответственное поведение болельщиков».
Для проверки информации о нарушениях достаточно пробить инстаграм по отметке на стадионе. Найдется это:
Мы спросили фанатов об организации матча и соблюдении всех правил поведения.
Евгений: «У меня родители – врачи, поэтому понимаю всю опасность вируса. Я довольно быстро прошел, особо ни с кем не контактировал. Маски, перчатки, зрители через два кресла – все так. Стюарды ходят, разгоняют тех, кто рядом сидит. Перчатки вот, выдают. Я надевал, но не до конца матча».
Илья: «Замечательная организация матча. У меня такое впервые за три года фанатизма. Думал, что будет полный бардак, но организовали все отлично. В начале матча нам сам заводящий говорил, чтобы соблюдали дистанцию. От этого зависит, каким будет следующий матч. Сначала соблюдали, а потом ажиотаж, эмоции – сами понимаете».
Вадим: «Грустно это выглядит. Я сидел на центральных трибунах – там все соблюдают меры безопасности. Перчаток нету, конечно, потому что это уже несерьезно. Но в масках сидят. В перчатках тяжело – руки потеют, поэтому практически ни у кого и нет».
Рамиль: «По-моему, все прошло достаточно нормально. Все сидели в масках и в перчатках. Перчатки вообще выдавали здесь бесплатно. Там у них нумерация – кресла, которые можно занимать. Все соблюдают, сидят».
Билеты раздавали владельцам абонементов, но на трибуны попадали случайные люди
Матч ЦСКА – «Зенит» стал первым спортивным мероприятием со зрителями для летней Москвы. Стадион заполнили только на 10% – как и было заявлено по всем разрешениям. Официально было так: на игру с «Зенитом» проходили владельцы абонементов «Верю в команду» и абонементов в четные сектора. Так решили еще 12 марта, когда братья Березуцкие проводили жеребьевку билетов.
Есть минимум две истории нарушения правил. Одну подробно расписал Sport24: фанаты «Зенита» попали на игру с ЦСКА по чужим абонементам. В итоге они прокололись, когда поддержали «Зенит» после гола. Потом их пересадили на другой сектор и отдали полиции.
После первого тайма ЦСКА уже проигрывал 0:3. В перерыве некоторые фанаты ЦСКА уходили со стадиона. Тогда же их донимал мужчина, который очень хотел попасть на матч. Он рассказывал, что приехал из Таджикистана и давно болеет за ЦСКА. Весь первый тайм этот человек провел на улице рядом со стадионом.
У уходящих он просил их абонементы, обещал все вернуть и оставить в залог паспорт. Когда «Гол» уточнял его личность, рядом остановилась девушка и отдала билет. Он сразу побежал на стадион и даже прошел первых стюардов. Ни развязку, ни имя мы не узнали.
В Москве уже не боятся коронавируса, но возвращение футбола сомнительно и опасно
📌 В России ежедневно фиксируют по 7-9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Цифры по Москве опустились до отметки в тысячу заражений, но это все равно больше любого региона страны. Еще в начале июня людей в Москве разделяли на группы и едва разрешали прогулки. Власти даже рекомендовали опасные пробежки в масках.
📌 Русский футбол вернулся горячо: за день до матча против «Зенита» фанаты ЦСКА приехали на командную базу. Позже отличились и фанаты «Спартака». Клуб уезжал в Тулу под файер-шоу, из-за него фанаты даже ненадолго перекрыли дорогу. Теперь их задерживает полиция. «Спартак» уже объяснил, что не считает действия фанов противоправными.
📌 Многие фанаты ЦСКА забывали о мерах безопасности даже перед стадионом. Стюарды регулярно предупреждали людей о важности соблюдения социальной дистанции. Позже к объявлениям подключилась и полиция, но никто не слушал. За полчаса до игры рядом с ареной все было так:
📌 Уже во время матча ЦСКА и «Зенита» появились новости о коронавирусе у игроков «Динамо». Для контекста всего возвращения РПЛ это оказалось очень важно. У ЦСКА следующая игра именно с «Динамо», которое уже получило шансы даже на пятое место.
📌 Sports.ru ссылался на три источника и расписывал, что идея заиграть РПЛ сразу со зрителями пришла от правительства. Так перед парадом Победы и голосованием по поправкам людям покажется, что нормальная жизнь уже вернулась. Почти все опрошенные нами фанаты ЦСКА (примерно 80%) согласились с версией, что три события прямо взаимосвязаны.
📌 Когда мы спрашивали у зрителей ЦСКА их впечатления от такой РПЛ, лучше всех ответил фанат Евгений. Он описал все отсылкой к анекдоту: «Знаете, мне кажется, надо было по примеру Франции и Голландии закончить этот чемпионат. Когда все стабилизируется, уже в августе начинать новый, а этот, как говорится, умерла так умерла».