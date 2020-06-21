«В перчатках тяжело – руки потеют». Кто и как пришел на первый футбол в Москве после самоизоляции

– Вам не страшно?

– Нет.

– Футбол со зрителями – правильно?

– Надо было с самого начала стопроцентную заполняемость обеспечить.

Это фанат ЦСКА Михаила, к которому я рандомно подошел. «Вы считаете, что в метро меньше люди соприкасаются? Весь карантин – это смешно вообще. Мне кажется, люди в метро намного больше заболевают, чем при посещении футбольных матчей», – тоже он.

Русский футбол отличился и вернулся сразу с 10% зрителей – больше Бундеслиги (0), но меньше Сербии (треть стадиона). Вместо переноса игры «Ростова» и «Сочи» в регламенте лига записала сквозную заявку и матч дублем. Итог вы знаете.

Теперь РПЛ вернулась и в Москву – в город с наибольшим числом заболевших коронавирусом (более 200 тысяч), где до сих пор фиксируются по тысяче новых заболевших ежедневно. Вернулся и перенесенный с марта матч ЦСКА и «Зенита».

«Стюарды ходят, разгоняют тех, кто рядом сидит»

Так проходили на стадион футболисты: