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#Федор Чалов #РПЛ #ЦСКА #Футбол #Зенит #Андрей Лунев #Иван Обляков

Чалов не забил с метра. Ооооооой

20 июня, 20:16

официальный сайт ЦСКА

К концу первого тайма матча с «Зенитом» ЦСКА беспросветно летит – 0:3. Чалов при счете 0:2 получил момент: после классного сейва Лунева он принял мяч – и случилось что-то непонятное.

Хронология эпизода:

1. Обляков мощно пробил.

2. Лунев сделал клевый сейв.

3. Чалов неловко обрабатал мяч, промедлил и пробил в Лунева.

Видео эпизода:

Твиттер кипит:

В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 голами. В этом – все плохо. В 22 матчах РПЛ Чалов забил всего 5 голов, последний случился 6 матчей назад – 10 ноября ЦСКА играл с «Сочи».

C пенальти Чалову в этом сезоне не везет: 1 реализовал, 3 промазал.

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