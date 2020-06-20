Чалов не забил с метра. Ооооооой

В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 голами. В этом – все плохо. В 22 матчах РПЛ Чалов забил всего 5 голов, последний случился 6 матчей назад – 10 ноября ЦСКА играл с «Сочи».

C пенальти Чалову в этом сезоне не везет: 1 реализовал, 3 промазал.