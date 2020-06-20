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Чалов не забил с метра. Ооооооой
20 июня, 20:16
К концу первого тайма матча с «Зенитом» ЦСКА беспросветно летит – 0:3. Чалов при счете 0:2 получил момент: после классного сейва Лунева он принял мяч – и случилось что-то непонятное.
Хронология эпизода:
1. Обляков мощно пробил.
2. Лунев сделал клевый сейв.
3. Чалов неловко обрабатал мяч, промедлил и пробил в Лунева.
Видео эпизода:
Твиттер кипит:
В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 голами. В этом – все плохо. В 22 матчах РПЛ Чалов забил всего 5 голов, последний случился 6 матчей назад – 10 ноября ЦСКА играл с «Сочи».
C пенальти Чалову в этом сезоне не везет: 1 реализовал, 3 промазал.
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