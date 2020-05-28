Мэрия Москвы обязует заниматься спортом в масках. Но это вредно и опасно

The New York Times общался с экспертами о тренировках на воздухе в маске. «Упражнения в маске создадут теплый и влажный микроклимат вокруг вашего лица, поскольку маска задерживает ваши выдохи. По сути, маска превращает нижнюю половину вашего лица в мини-сауну . Это приводит к накоплению пота под маской и соответствующему увеличению выделений из носа», – объяснил доктор Грант Липман из Стэнфордского университета.

Сингапурские эксперты относятся к маскам при занятиях спортом еще настороженнее. Там освободили людей от ношения масок при тяжелых физических нагрузках. От этого у людей возникли споры: при сильном дыхании к человеку попадают больше капель воздуха – так можно подхватить коронавирус. Ученые отвечают, что ношение маски при больших нагрузках несет другую опасность.