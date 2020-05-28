- коронавирус
- медицина
Мэрия Москвы обязует заниматься спортом в масках. Но это вредно и опасно
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал правила по прогулкам и занятиям спортом в Москве. Ключевая выдержка – про ношение масок: «С 1 июня 2020 г. будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания».
Все правила есть на графике от московского оперштаба. Там также подчеркивается обязательное ношение маски при занятиях спортом.
The New York Times общался с экспертами о тренировках на воздухе в маске. «Упражнения в маске создадут теплый и влажный микроклимат вокруг вашего лица, поскольку маска задерживает ваши выдохи. По сути, маска превращает нижнюю половину вашего лица в мини-сауну. Это приводит к накоплению пота под маской и соответствующему увеличению выделений из носа», – объяснил доктор Грант Липман из Стэнфордского университета.
Сингапурские эксперты относятся к маскам при занятиях спортом еще настороженнее. Там освободили людей от ношения масок при тяжелых физических нагрузках. От этого у людей возникли споры: при сильном дыхании к человеку попадают больше капель воздуха – так можно подхватить коронавирус. Ученые отвечают, что ношение маски при больших нагрузках несет другую опасность.
Доктор Леонг Хо Нам рассказывает такое: «Когда вы надеваете маску, при дыхании возникает сопротивление. Это делает упражнение более напряженным и даже может вызвать сердечный приступ». Под напряженные тренировки как раз попал бег. Тогда Сингапур нашел компромиссное решение: все обязаны носить маски до и после занятий спортом. Так риск заражений становится меньше, потому что при беге все равно соблюдается дистанция.
Еще одну историю опубликовал Daily Mail. Житель Уханя Чжан Пин попал в больницу с сильной болью в груди. У него обнаружили спонтанный пневмоторакс и сделали операцию. Чжан почувствовал себя плохо во время занятий спортом в маске. Доктор Чэн Баодзюнь считает, что Чжан Пин изначально был предрасположен к такому заболеванию. Но вызвало его именно внезапное повышение давления в легких из-за интенсивного бега в маске.
BURO разговаривал о ношении масок с тренерами adidas, Nike и Puma. В числе экспертов был главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский. Он подтвердил, что маска дает незначительную дополнительную нагрузку: «Во время бега в маске организм находится в условиях небольшой гипоксии». Все опрошенные советовали бегать без маски в лесопарковых зонах, если рядом вообще нет людей.
На официальном сайте МЧС России опубликованы рекомендации, которые не сочетаются с усилением масочного режима в Москве. Вот выдержка: «Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит».
Еще до пандемии коронавируса появились специальные тренировочные маски. В них можно выставить определенные комбинации клапанов. Считается, что тренировки в такой маске дают горный эффект и повышают выносливость. Спортивный врач и триатлонистка Наталья Лабзова уже тогда советовала людям с патологиями пройти обследование перед использованием такой маски и не заниматься в ней долго. Этот совет актуален и в новых условиях.
«Росбалт» поговорил с фитнес-тренером Екатериной из Санкт-Петербурга. Она считает, что вредно носить маску при занятиях спортом: «Если человек занимается в маске – выполняет какие-то упражнения или едет на велосипеде – он недополучает кислород, но вдыхает обратно углекислый газ, отравляя свой организм».
В заявлении Сергея Собянина отдельно подчеркивается, что заниматься спортом разрешают и людям с хроническими заболеваниями. Как в маске дышать людям с проблемными органами дыхания, если даже здоровые тяжело переносят долгую ходьбу в маске? В комментариях к постам в твиттере Собянина сейчас много подобного недовольства.