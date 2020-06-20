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#Зенит #РПЛ #ЦСКА #Футбол #Малком #Вадим Карпов #Бранислав Иванович #Виктор Васин

Все просто: «Зенит» – лидер России по голам в первые 15 минут, а ЦСКА – худший

20 июня, 22:45

официальный сайт «Зенита»

«Зенит» прихлопнул ЦСКА 4:0 и все решил в первые 15 минут.

Сначала Иванович перепрыгнул Карпова.

Потом Карпов и Васин ошиблись перед Малкомом.

Мы подсчитали, сколько забивают в первые 15 минут все команды РПЛ. 

• «Зенит» – 12 голов.

• 5 голов – «Ростов», «Сочи».

• 4 гола – «Локомотив», «Краснодар», «Арсенал».

• 3 гола – «Урал», «Тамбов», «Крылья Советов».

• 2 гола – «Спартак», «Динамо», «Уфа», «Ахмат», «Оренбург».

• 1 гол – ЦСКА, «Рубин».

Влияние главной фишки «Зенита» отметил и Сергей Овчинников (он вышел на пресс-конференцию вместо Виктора Гончаренко, потому что тому стало плохо во время игры):  «Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов».

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#Виктор Васин