Все просто: «Зенит» – лидер России по голам в первые 15 минут, а ЦСКА – худший

Мы подсчитали, сколько забивают в первые 15 минут все команды РПЛ.

• «Зенит» – 12 голов.

• 5 голов – «Ростов», «Сочи».

• 4 гола – «Локомотив», «Краснодар», «Арсенал».

• 3 гола – «Урал», «Тамбов», «Крылья Советов».

• 2 гола – «Спартак», «Динамо», «Уфа», «Ахмат», «Оренбург».

• 1 гол – ЦСКА, «Рубин».

Влияние главной фишки «Зенита» отметил и Сергей Овчинников (он вышел на пресс-конференцию вместо Виктора Гончаренко, потому что тому стало плохо во время игры): «Нам было сложно перестроиться после двух быстрых голов».