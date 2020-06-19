  • Сочи
  • РПЛ
  • Иван Новосельцев
  • Антон Заболотный
  • Ростов
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Комментарии:
4
#Сочи #РПЛ #Ростов #Антон Заболотный #Иван Новосельцев

Такого никогда не было: клуб выиграл 10:1 – но его сейчас все ненавидят

19 июня, 21:13

«Сочи» прибил детей из «Ростова» 10:1 (никто столько не забивал в одном матче РПЛ) , но клуб в медиаполе все хейтят. Причины понятны:

  • Отказ «Ростову» в переносе матча. Хотя «Оренбург» в конце прошлого года в похожей ситуации согласился провести матч с «Сочи» в другую дату.
  • Странный пост в инстаграме с попыткой потроллить «школьников». Ответ на негативную реакцию – закрытие комментариев и бан «Ростову».
  • Вальяжное начало матча с пропущенным голом.
  • Незабитый пенальти Заболотного 17-летнему вратарю.
  • А потом «Сочи» включил серьезность: задавливал соперников физикой. Например, Иван Новосельцев ради счета 7:1 пошел против вратаря прямой ногой.
  • 41 удар по воротам и 10 голов. Зачем?
Комментарии (4)
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nikolic
20 июня, 10:46

по-моему, тонны негатива - совершенно по делу. неужели там сами не понимали, что всё к этому и идёт?

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Михаил
20 июня, 15:35

Понимали? Да. Волнует ли это их? Нет. У клуба-пустышки, у мертворожденного ноунейма, у которого нет ничего за спиной и дорожить нечем, потому что как бы ничего нет, собственно и чести быть не может.

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Old George
20 июня, 14:36

А в "Ростове" этого не ожидали? Зачем пускать пацанов на бойню? Чтобы они всю оставшуюсю жизнь были придавлены этим позором?! Простым выходом было не явиться (кстати, по уважительной причине) и получить техническое поражение 3:0.

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Михаил
20 июня, 15:39

Получить штраф 500 тысяч рублей и в случае непредвиденных обстоятельств (неизвестно, что может быть дальше) пропустить второй матч и получить дисквалификацию с соревнований? Такое. Лучше дать пацанам сумасшедший опыт, которые определенно для многих станет отличным воспоминанием, ведь далеко не все заиграют в дальнейшем на таком уровне, но проиграть. Чем не выйти и тоже проиграть.

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