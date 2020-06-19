- Сочи
- РПЛ
- Иван Новосельцев
- Антон Заболотный
- Ростов
Такого никогда не было: клуб выиграл 10:1 – но его сейчас все ненавидят
19 июня, 21:13
«Сочи» прибил детей из «Ростова» 10:1 (никто столько не забивал в одном матче РПЛ) , но клуб в медиаполе все хейтят. Причины понятны:
- Отказ «Ростову» в переносе матча. Хотя «Оренбург» в конце прошлого года в похожей ситуации согласился провести матч с «Сочи» в другую дату.
- Странный пост в инстаграме с попыткой потроллить «школьников». Ответ на негативную реакцию – закрытие комментариев и бан «Ростову».
- Вальяжное начало матча с пропущенным голом.
- Незабитый пенальти Заболотного 17-летнему вратарю.
- А потом «Сочи» включил серьезность: задавливал соперников физикой. Например, Иван Новосельцев ради счета 7:1 пошел против вратаря прямой ногой.
- 41 удар по воротам и 10 голов. Зачем?
Комментарии (4)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Получить штраф 500 тысяч рублей и в случае непредвиденных обстоятельств (неизвестно, что может быть дальше) пропустить второй матч и получить дисквалификацию с соревнований? Такое. Лучше дать пацанам сумасшедший опыт, которые определенно для многих станет отличным воспоминанием, ведь далеко не все заиграют в дальнейшем на таком уровне, но проиграть. Чем не выйти и тоже проиграть.
ответить